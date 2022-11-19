Названы семь привычек, которые позволят сохранить молодость 19.11.2022, 12:34

Все они достаточно приятны.

Советами о том, как отложить неизбежный процесс старения, поделилась популярный блогер Изабель Люкс. Секреты 31-летней красавицы цитирует таблоид The Sun.

Изабель Люкс считает, что главный секрет успеха – это питание. Замедлить старение могут некоторые продукты. Например, сельдерей. Также необходимо пить больше воды. Особенно это актуально зимой, когда влажность понижена, а искусственное отопление сильно сушит кожу. Также блогер рекомендовала насколько можно сократить употребление алкоголя и вовсе отказаться от курения.

Раз уж речь зашла о коже, не стоит пичкать ее очищающими кислотами или масками. А вот в жару надо обязательно наносить солнцезащитный крем и избегать загара, который делает кожу более старой.

Отдельным пунктом Изабель назвала полноценный 8-часовой сон. Причем спать желательно на спине, чтобы избежать появления морщин.

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