Названы семь привычек, которые позволят сохранить молодость
- 19.11.2022, 12:34
Все они достаточно приятны.
Советами о том, как отложить неизбежный процесс старения, поделилась популярный блогер Изабель Люкс. Секреты 31-летней красавицы цитирует таблоид The Sun.
Изабель Люкс считает, что главный секрет успеха – это питание. Замедлить старение могут некоторые продукты. Например, сельдерей. Также необходимо пить больше воды. Особенно это актуально зимой, когда влажность понижена, а искусственное отопление сильно сушит кожу. Также блогер рекомендовала насколько можно сократить употребление алкоголя и вовсе отказаться от курения.
Раз уж речь зашла о коже, не стоит пичкать ее очищающими кислотами или масками. А вот в жару надо обязательно наносить солнцезащитный крем и избегать загара, который делает кожу более старой.
Отдельным пунктом Изабель назвала полноценный 8-часовой сон. Причем спать желательно на спине, чтобы избежать появления морщин.