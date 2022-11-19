Социалистический идиотизм 19.11.2022, 12:43

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Это даже хуже, чем ценовое регулирование.

Почему остановка цен вручную — это не успех. Чем грозит стране новый национальный проект, и что уход «Макдональдса» значит для Беларуси (и наоборот), аналитик Сергей Чалый рассказал на ютуб-канале «Белорусский расследовательский центр».

«Социалистический идиотизм»

В октябре в Беларуси впервые за долгое время зафиксировали дефляцию при годовом измерении инфляции за октябрь в 15,7%.

Чалый говорит, что Лукашенко воспринимает это как успех. По словам аналитика, это можно было бы так оценивать, «если бы не такие насильственные усилия, необходимость заводить десятки уголовных дел. Это административное насилие и попытка идти в абсолютно социалистический идиотизм», — говорит он.

Чалый обращает внимание, что в России также снижаются цены и без ручного регулирования. Там, в отличие от Беларуси, все еще микроэкономические механизмы работают. Всплеск инфляции у них был даже выше, чем у нас, но одновременно и снижение цен там сейчас более существенное. Там дефляция наблюдается с лета.

«И вот тут как раз важный вопрос: почему же при ручном регулировании, зажимании цен [в Беларуси] в России темпы снижения цен выше? Очевидно же, что это структурные вещи. Это недостаток конкуренции в Беларуси. Это приговор системе. Даже при искусственном снижении цен это происходит не так, как было бы, если бы вы ничего не трогали, и экономика была бы более рыночная, чем белорусская», — говорит экономист.

Сейчас в России нарастают проблемы из-за войны и санкций, российская экономика потеряла статус рыночной. Она потянет за собой и белорусскую экономику.

«Это то, о чем я говорил, — экономика военного типа, мобилизационная, она рано или поздно такой и станет, и будет признана такой и за рубежом. Уже сейчас можно говорить, что и так не слишком реалистичный сценарий, на котором строился прогноз на следующий год в России, а также белорусский, который опирался на прогноз российский. Они, скорее всего, уже не валидные, потому что Россия столкнулась с резким усилением экономического спада».

По словам экономиста, в первую очередь, это эффект мобилизации и миграции. То есть Россия стремительно теряет рабочие кадры в самом трудоспособном возрасте. В России ожидают усиления спада в последнем квартале около 7%, «и это очень много».

«Там же не только рабочая сила исчезла, там и потребители выбыли. Этот платежеспособный спрос автоматически схлопвается. Этот процесс будет долгим. Эффект, по расчетам аналитиков, будет работать и в 2024 году. Следовательно, нужно проводить политику, которая будет стимулировать экономический рост. То есть ослаблять денежно-кредитную политику. И эти же риски осознаются и в Беларуси».

«Это даже хуже, чем ценовое регулирование»

Чалый говорит, что в Беларуси денежная политика стимулирующая и «проинфляционная». Базовый прогноз, из которого исходили в планах на следующий год, скорее всего, становится все менее реалистичным, и если рост экономики станет целью, значит, инфляция будет расти.

«И, конечно же, есть опасность, связанная с тем, что не зря, ой, не зря Лукашенко поздравил с юбилеем на своем официальном сайте Петра Петровича Прокоповича. Это же очень редкий случай. Там же очень редко, когда один великий государственный деятель поздравляет другого, ну чуть меньше великого белорусского государственного деятеля, с днем рождения. Он же еще говорит, спасибо за то, что вы остаетесь в строю, продолжаете генерировать плодотворные дебютные идеи», — говорит Чалый.

Он вспоминает, что Прокопович в прошлом году написал открытое письмо, которое попало в СМИ.

«Я подозреваю, что он же, скорее всего, и был источником этой утечки, так как очень хотелось начать полемику, как нужно запускать инвестиционный цикл. И я думаю, эти идеи никуда не делись. Невозможно же просто так сказать, давайте мы соберем все ваши «хотелки» и их профинансируем. Такая попытка [запуска нового инвестиционного цикла] была со стороны правительства, но она ни к чему не привела. Потому что сложно, видимо, Лукашенко заниматься большим количеством различных проектов. Это означает, что нужна была какая-то одна, но крупная идея, которую можно было бы продать ему так же, как в свое время продавал жилищное строительство Петр Петрович», — раскрывает Чалый новые замыслы руководства по запуску инвестиционного цикла.

Он считает, что таким проектом должна стать мелиорация, которая соответствует всем условиям.

«Во-первых, это один большой проект. Лукашенко — такой человек, ему нужен какой-то один большой мегапроект, под который можно, как он любит говорить, как на войне, мобилизовать всех. Во-вторых, это проект, который удовлетворяет главное требование — он производит ликвидную продукцию. Мы тем самым, говорит Лукашенко, увеличиваем количество земель; благодаря мелиорации, они вернутся в хозяйственный оборот, мы тем самым увеличим производство продуктов. Теперь вот конъюнктура, которую нужно увеличить.

И неважно, что это будет экстенсивный путь. Он же считает, что на мелиорированных землях урожайность будет такая же, как сейчас на остальных. Но это экстенсивный способ увеличения производства продуктов», — говорит экономист.

Вторая причина, почему мелиорация может стать главным для Лукашенко национальным проектом, то, что «это локомотив» — «локомотив для подразделения на Толочинщине филиала «Амкодора», производящего машины для этой самой мелиорации».

«Этот проект несет в себе черты очень масштабного, очень дорогого инфраструктурного вложения. Это даже хуже ценового регулирования. Потому что ценовое регулирование все-таки воспринимается им, как мне кажется, как такая разовая подачка, «мы вам показали, что мы о вас заботимся». Здесь же эта идея такая грандиозная, которая должна быть на века», — говорит Чалый.

«Один из величайших символов возвращения в СССР»

Чалый обратил внимание на тему инвестиций. Он говорит, что сейчас идет отток капитала, который увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом.

Но кроме того, что страна теряет деньги, это еще и бьет по имиджу.

«И я смеялся над Россией, когда они там импортозамещали всякие там напитки — кока-кола, «Черноголовка», все это. Ну и основное, конечно, это «Вкусно — и точка», это «Макдональдс».

«Он имеет, конечно, не только экономические, но и культурные измерения. Это символ прихода западных стандартов потребления, западных стандартов питания. Потому что в Советском Союзе не было быстрого питания. Это символ на самом деле глобализации, не зря именно витрины «Макдональдса» громят антиглобалисты.

Я бы сказал, что для Беларуси «Макдональдс» и для «Макдональдса» Беларусь — это нечто большее, чем для России. Я от «Макдональдса» слышал, что мы отсюда не уйдем никогда, потому что Беларусь — это сотая страна, в которой «Макдональдс» открылся.

И теперь у нас франчайзинг будет развивать не «Макдональдс», а будет развивать вот это что-то с невыносимым названием, которое вызывает просто шквал шуток, — «Вкусно — и точка», ешь и не возмущайся — ну вот что-то в этом духе.

И также очень важно, какое название пришло на ум советского общественного питания — «ешь, что дают» в переводе на нормальный, понятный советский язык.

И это, конечно же, один из величайших символов возвращения даже не в 90-ые. 90-ые — это когда он приходил. Нет, это возвращение в 80-ые, 70-ые. Добро пожаловать, back to the USSR».

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