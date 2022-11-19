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Русские оккупанты не дождались рассвета: украинские снайперы сработали синхронно

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  • 19.11.2022, 12:56
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Русские оккупанты не дождались рассвета: украинские снайперы сработали синхронно

Бойцы Центра специальных операций не оставили захватчикам никакого шанса.

Снайперы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины продолжают успешно ликвидировать российских оккупантов. На этот раз воины СБУ сработали синхронно, ликвидировав сразу двух оккупантов.

Российские захватчики не имели никакого шанса спастись от украинских снайперов, вышедших на ночную охоту. Видео ликвидации захватчиков показали в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

«Ночная охота спецов ЦСО «А» СБУ: двое оккупантов так и не дождались рассвета. Снайперская пара наших спецназовцев сработала синхронно, не оставив российским захватчикам никакого шанса», – отмечено в подписи к видео.

На обнародованных кадрах видны тела двух ликвидированных снайперской парой СБУ российских оккупантов.

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