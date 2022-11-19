Депутат Европарламента Изабель Сантос потребовала немедленно освободить Полину Шарендо-Панасюк 19.11.2022, 12:59

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Полина Шарендо-Панасюк

Политик из Португалии поддержала активистку «Европейской Беларуси».

Депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос призвала освободить активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк.

«Я написала письмо белорусским властям с требованием о немедленном и безусловном освобождении Полины Шарендо-Панасюк», - написала Сантос в Twitter.

«Вчера мне сообщили, что Полине снова предъявлено обвинение, на этот раз якобы за «злостное неповиновение администрации колонии», и ей грозит еще 24 месяца лишения свободы», - добавила депутат.

Напомним, политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», которую режим Лукашенко осудил на два года, находится в колонии в Заречье, которая известна своими нечеловеческими условиями содержания.

Сейчас Полина после 40 суток карцера переведена в ПКТ (помещение камерного типа), где проведет шесть месяцев.

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