Депутат Европарламента Изабель Сантос потребовала немедленно освободить Полину Шарендо-Панасюк
- 19.11.2022, 12:59
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Политик из Португалии поддержала активистку «Европейской Беларуси».
Депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос призвала освободить активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк.
«Я написала письмо белорусским властям с требованием о немедленном и безусловном освобождении Полины Шарендо-Панасюк», - написала Сантос в Twitter.
«Вчера мне сообщили, что Полине снова предъявлено обвинение, на этот раз якобы за «злостное неповиновение администрации колонии», и ей грозит еще 24 месяца лишения свободы», - добавила депутат.
Напомним, политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», которую режим Лукашенко осудил на два года, находится в колонии в Заречье, которая известна своими нечеловеческими условиями содержания.
Сейчас Полина после 40 суток карцера переведена в ПКТ (помещение камерного типа), где проведет шесть месяцев.
❕I wrote a letter to the Belarus authorities asking for the immediate and unconditional release of Palina Sharenda-Panasiuk (…)— Isabel Santos MEP (@isabel_mep) November 18, 2022
Free Palina. 👇@A_Sannikov@belarus_women@LiberecoPHR@Charter_97_EN#freepalina#freepalinasharendapanasiuk#europeanparliament pic.twitter.com/StA7NY9iWq