«До фонаря коммунальным службам чистка улицы» 1 19.11.2022, 13:09

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Репортаж из заснеженного Жодино.

В Жодино 18 ноября, как известила городская газета, на борьбу с первым снегом вышли 65 дворников, два пескоразбрызгивателя, трактор с отвалом и погрузчик. Издание уверяет, что «уже с утра жодинские дороги обработаны песчано-соляной смесью». Ее потребовалось около 30 тонн. Вслед за дворниками на улицы вышли читатели EX-PRESS.BY, чтобы проверить, куда именно ушли эти 30 тонн.

На проспекте Мира совсем не чищена плитка, замерз и «сантехник-дон Кихот»:

Аллея фонарей на проспекте Мира. «Видно, что до фонаря коммунальным службам чистка улицы», — констатирует читательница.

Дорожки рядом с городским рынком. «Разве их кто-то чистил?» — задается вопросом местная жительница.

Территорию стоянки и дворик торгового центра «Элегант» тоже никто не чистил:

На улице 50 лет Октября и Рокоссовского нет ни следа работы коммунальников:

— Все радуются снегу. И дети, и собаки, и даже взрослые, хотя придется чистить автомобили, теплее одеваться и быть осторожным. Время первого снега — это и время повышенного травматизма. Одна надежда, что коммунальщики уберут снег с дорожек, почистят его с тротуаров. А не только отрапортуют об этом, — говорит жодинка.

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