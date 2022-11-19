Дрон показал последствия разгрома базы войск РФ на Кинбурнской косе 19.11.2022, 13:09

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ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупантам.

Оккупационные войска РФ лишились пункта базирования на Кинбурнской косе. ВСУ уничтожили его, нанеся сокрушительный удар.

Фото последствий операции было опубликовано в Facebook Оперативным командованием «Юг».

Оно было снято украинцами с помощью беспилотника.

«На Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника… Пункт базирования уничтожен», - сообщили военные.

В результате атаки россияне потеряли убитыми 7 солдат. Кроме того, были уничтожены две бронемашины ВС РФ.

По их данными, эту базу россияне использовали для нанесения ударов по портовым буксирам и зерновым баржам на Днепро-Бугском лимане. Отметим, что Кинбурнская коса - это последняя часть Николаевской области, где еще присутствую оккупационные войска РФ.

Остальные территории области уже освобождены. Отбросив врага на левый берег Херсонской области, артиллерия ВСУ начала активно работать по позициям врага на Кинбурнской косе в рамках контрнаступления.

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