«Кровати сломаны, печек нет, а на улице минус 25 градусов» 11 19.11.2022, 13:21

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Российские «мобики» живут в полной антисанитарии и замерзают в палатках.

В сеть попало видео, на котором российский мобилизованный из Кузбасса (Сибирь) жалуется на условия содержания. Военнослужащим армии РФ приходится замерзать в неотапливаемых палатках в 25-градусный мороз.

Кроме того, мобилизованные живут в полной антисанитарии, на голой земле. Видео якобы было снято на полигоне одной из воинских частей в Омской области и передано СМИ на условиях анонимности.

По словам снимавшего, в палатке стоит ужасный холод, а все печки сломаны.

«Все кровати сломаны, воняет мочой, печек вообще нет. Все в дырах, а напомним, на улице сегодня -25 градусов. На палатках вся изморозь, вся влага замерзла, вся палатка промерзшая, никаких условий нет. Щитов нет, голая земля», – рассказал «мобик».

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