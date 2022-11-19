Поступок дня: в Турции кот сам пришел на прием к врачу 1 19.11.2022, 13:26

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Неординарный пациент удивил сотрудников больницы.

Необычный случай произошел в турецком городе Битлис. Сотрудники местной больницы были удивлены, когда увидели неординарного пациента. Пегий кот со сломанной лапкой доковылял до госпиталя и воспользовался входом в приемное отделение травмпункта.

В помощи пострадавшему не отказали. Как пишет onliner.by со ссылкой на издание Onedio, сотрудники больницы провели осмотр и диагностировали у животного перелом задней лапы. Что интересно, кот совершенно невозмутимо себя вел, пока ему накладывали шину, и спокойно реагировал на то, что его фотографируют.

Необычный пациент некоторое время жил в больнице, находился под наблюдением врачей и получил от них кличку Давшо. Сейчас он уже не в госпитале, но, как пишет турецкая пресса, поселился поблизости от него.

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