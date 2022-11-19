«Гиркин уже смертник» 19.11.2022, 13:32

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Где скрывается военный преступник в звании полковника ФСБ?

Игорь Гиркин (Стрелков) еще в октябре был выведен из инфополя, а сейчас может находиться на оккупированной территории Украины. Приговор суда в Гааге, по которому полковнику ФСБ грозит пожизненное заключение за сбитие малайзийского Boeing 777, в результате чего погибли 298 человек, на самом деле не самое страшное, что с ним может произойти. «Реконструктор» сейчас представляет угрозу для Кремля.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Скандальный «реконструктор»

С начала российской агрессии в 2014 году полковник ФСБ Игорь Гиркин участвовал в оккупации россиянами Крыма, а впоследствии и части Донецкой области – начиная со Славянска. «Реконструктором» его прозвали из-за его увлечения военно-историческими реконструкциями и раритетным оружием.

Характер, правда, у Гиркина еще тот: он быстро испортил отношения с другими одиозными личностями «ДНР». Был в «контрах» и с Александром Бородаем (на тот момент «премьер-министром республики», а сейчас – депутатом Госдумы РФ), и с Игорем Безлером (бывшим сотрудником ГРУ Генштаба РФ, одним из главарей «ополчения»), и с Александром Ходаковским (бывшим командиром донецкой «Альфы» СБУ и главарем террористического батальона «Восток»).

А после «вывода» Гиркина с Донбасса больше на войну он так и не попал. Если быть точнее, его не пускали – и все считали, что это навсегда. Не изменило ситуацию и полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

Буквально сразу Гиркин/Стрелков стал одним из самых главных критиков военного руководства РФ. Критиковал действительно жестко, особенно министра обороны Сергея Шойгу – его он называл «Фанерным Маршалом» и главным виновником превращения российской армии в «сброд, неспособный одолеть серьезного врага».

А в августе появилась информация о задержании «реконструктора» в оккупированном Крыму, через который тот якобы прорывался в зону боевых действий в Херсонской области. Гиркина взяли на админгранице с документами прикрытия, ранее выданными ему в ФСБ, – паспорт был на другое имя. На этом его «приключения» закончились, и строптивого недооккупанта вернули домой.

И он развернул еще более бурную деятельность в социальных сетях. Причем в своих постах экс-полковник ФСБ унижал даже президента РФ Владимира Путина, прогнозируя ему участь жестоко убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

А аудитория у Стрелкова/Гиркина немаленькая: только в Telegram его канал читают более 700 тыс. подписчиков. Представить, что российская власть просто не замечала происходящего, – невозможно. Потому многие удивлялись: каким образом Гиркин оставался на свободе после всех своих художеств? И это в стране, где произнести даже слово «война» чревато тюрьмой. Но нет, Гиркин продолжал безнаказанно «опускать» командование армии страны-агрессора. Именно это дало многим повод считать, что был какой-то «договорняк».

Награда за «голову»

А в октябре произошло то, чего никто не ожидал: с 10 октября «реконструктор» пропал из соцсетей, а спустя время написал, что с 14 октября 2022 г. он уже «в действующей армии».

Российские пропагандисты озвучивали версии, будто Гиркин действительно отправился воевать в Украину в составе некоего добровольческого батальона, однако в это верилось с трудом. Тем временем «реконструктор» подогревал интерес и путал следы.

Сначала его жена опубликовала совместное фото, а затем появился еще один снимок «вояки», якобы сделанный уже в Украине – на Донбассе. Однако расследователи установили, что на самом деле «фронт» оказался в Ростовской области РФ.

Тем не менее в Украине, что называется, взбодрились.

Патриоты начали сбор награды «за поимку Стрелкова», а потом и вовсе Главное управление разведки Минобороны Украины предложило за него 100 тыс. долларов.

Где прячется военный преступник

О том, что Игорь Гиркин может действительно находиться в Украине, заявлял и глава ГУР Кирилл Буданов. В интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару он сообщил, что военной разведке известно одно из мест нахождения «Стрелка».

«Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины», – отметил Буданов.

Правда, представить, что речь идет непосредственно о зоне боевых действий, очень трудно. Один из источников OBOZREVATEL в спецслужбах считает, что наиболее вероятный вариант местонахождения Гиркина – это Крым. Напичканный российскими оккупантами под завязку полуостров, фактически ставший огромной военной базой, может быть местом, где незадачливого «реконструктора» держат под присмотром. А опасаться российской власти есть чего.

Уже в октябре было понятно, что в ближайшее время суд в Гааге вынесет приговор. В том, что «Стрелка» признают виновным, не сомневался никто – как и в том, что от России потребуют его выдачи.

«Потому Гиркина технично вывели из инфополя, спрятали и держат под контролем. Ни о каком его участии в боевых действиях речь, думаю, не идет. Несмотря на то, что он строчит в своем канале посты о потребностях его «добровольческого батальона» – это может быть очередной легендой. В том числе и позволяющей России развести руками и сказать – да он где-то там, добровольцем. Вторая причина того, что Гиркина «убрали», – его популярность среди российских националистов. Он мог сплотить вокруг себя большое количество тех, кто недоволен «военными успехами» путинского режима», – считает наш собеседник.

В России же ходили слухи и о возможной связи Гиркина с Евгением Пригожиным (ЧВК «Вагнер».. Говорили, будто «реконструктор» занимается вербовкой «бойцов» для «параллельной армии». Однако в это тоже верится с трудом: отношения между Пригожиным и Гиркиным далеки не только от дружеских, но даже от просто нейтральных.

Еще один источник OBOZREVATEL в разведке убежден, что участь ФСБшника предрешена.

«Стрелков уже смертник. Несмотря на то, что Украина заинтересована в собственном суде над этим военным преступником, больший вес имеет суд в Гааге. А то, что Стрелков может там наговорить (и речь уже даже не о сбитом Boeing) Кремлю точно не нужно. Показания «реконструктора» могут лечь в основу нового трибунала – уже в отношении Путина. Потому Стрелкова некоторое время будут держать взаперти, но потом точно ликвидируют. Позднее, чтобы не было настолько очевидно», – считает разведчик.

В том, что приговор Гаагского суда для Игоря Гиркина не самое страшное – уже мало кто сомневается. Вот только осознает ли он сам, что стал разменной монетой, – большой вопрос. А выпадет орел или решка – жизнь или смерть – станет известно в ближайшие месяцы.

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