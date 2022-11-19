Симоньян с грустным лицом попыталась пошутить о «переименовании» Херсона

Симоньян с грустным лицом попыталась пошутить о «переименовании» Херсона1
- 19.11.2022, 13:45
Российская пропаганда продолжает истерику из-за освобождения города.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян больше не может рассказывать сказки о «мощи» армии РФ. Деоккупация украинскими силами Херсона и позорное бегство оттуда российских войск стали очередной пощечиной для Кремля. Придумывать оправдания все сложнее и пропаганда «сдувается».
Симоньян попыталась пошутить о «переименовании» Херосна, но вышло очень уныло.
Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео.
«Херсон переименован в «Херсним». Я не знаю, кому-то от этого смешно», - сказала она с грустным лицом.
«Симонян расписалась в своей умственной отсталости», - отмечают пользователи под видео.