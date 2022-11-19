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Симоньян с грустным лицом попыталась пошутить о «переименовании» Херсона

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  • 19.11.2022, 13:45
Симоньян с грустным лицом попыталась пошутить о «переименовании» Херсона

Российская пропаганда продолжает истерику из-за освобождения города.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян больше не может рассказывать сказки о «мощи» армии РФ. Деоккупация украинскими силами Херсона и позорное бегство оттуда российских войск стали очередной пощечиной для Кремля. Придумывать оправдания все сложнее и пропаганда «сдувается».

Симоньян попыталась пошутить о «переименовании» Херосна, но вышло очень уныло.

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео.

«Херсон переименован в «Херсним». Я не знаю, кому-то от этого смешно», - сказала она с грустным лицом.

«Симонян расписалась в своей умственной отсталости», - отмечают пользователи под видео.

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