«Растаможил как культурную ценность и поставил в гараж» 2 19.11.2022, 13:50

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Как белорус восстановил до идеального состояния Cadillac De Ville.

Машина на снимках — Cadillac De Ville Coupe 1964 года. Такие автомобили называют символами американской мечты. Огромные, вычурные, неэкономичные, не всегда комфортные, однако, безусловно, красивые и вызывающие уважение. Респекта заслуживают и те, кто старательно, скрупулезно восстанавливает такие ретрокары. Один из таких людей — Геннадий Геннадьевич. В этом году он впервые представил свою машину после долгих лет работы над ней, пишет onliner.by. Говорит, в процессе израсходовал 30 дисков для болгарки и две катушки сварочной проволоки.

Немного о прошлом

Название «Кадиллак» следовало бы произносить на французский манер — «Кадильяк». На самом деле это фамилия — был такой французский исследователь и колониальный администратор Антуан Ломе де Ламот де Кадильяк (Antoine Laumet de La Mothe, sieur de Cadillac). К автомобилям он не имел никакого отношения, потому как пересек Атлантику в 1683 году, когда о самоходных повозках не было и мыслей. Этот человек известен как основатель форта Поншартрен-дю-Дэтруа (Fort Pontchartrain du Détroit). Обратите внимание на написание последнего слова: с французского вся конструкция переводится как «форт пролива», а американцы со временем стали называть это место на английский манер — Детройт. В XX веке город стал крупным автопромышленным центром. До 1902-го здесь базировалась «Автомобильная компания Детройта», которой заведовал дедушка Генри Форд. После развала фирмы ее переименовали в честь основателя поселения — Cadillac.

Еще немного этимологии. De Ville не имеет никакого отношения к дьяволу (Devil). Это тоже из французского. Дословный перевод — «для провинциального городка». Хотя по факту в 1960-х на них в США катались везде: от маленьких городков до больших сити. С тех времен De Ville стали самыми популярными моделями Cadillac, доля которых в отдельные годы превышала 70% от общего объема выпуска.

В Cadillac всегда старательно пытались доказать всему свету, что их машины роскошны и их непременно нужно сравнивать со всем прекраснейшим, что только есть в Соединенных Штатах. Этой компании автомобилестроение обязано взаимозаменяемыми частями, единой электросистемой, механической КПП с шестернями с постоянным зацеплением, цельностальной крышей, первым автомобильным кондиционером, а позже — первым климат-контролем. С 1959-го руль с усилителем и усилитель тормозов стали считаться стандартным оборудованием, а в качестве опций для кабриолетов предлагали электростеклоподъемники и электропривод сидений. Инженеры поработали и под капотом — увеличили диаметр цилиндров, заменили коленвал, изменили распредвал. За счет преобразований объем V8 удалось увеличить до 7 литров (у моделей 1963 года были 6,3-литровые агрегаты), мощность двигателя достигала 345 л. с. В сочетании с автоматической трансмиссией Turbo Hydra-Matic (THM), в которой использовали гидротрансформатор и трехступенчатую планетарную коробку, мотор делал старт довольно быстрым и при этом плавным.

Выживший

В те годы и был выпущен этот лазурный красавец Cadillac De Ville Coupe. С конвейера в 1964-м сошло 38 195 купе. Очевидно, что до наших дней дожило отнюдь не так много. А для нашей страны модель в таком состоянии — абсолютный эксклюзив. Машина оказалась в руках нынешнего владельца Геннадия Геннадьевича после долгих скитаний по миру. Летом 2022 года состоялась ее белорусская премьера после реставрации.

— Машину пригнали в Беларусь в 2014 году, растаможили как культурную ценность и поставили в гараж в Минске. Пять лет она простояла взаперти в ожидании реставрации. Но у предыдущего хозяина-белоруса не вышло, не дошли руки. И в 2020-м он решил ее продать. Так как мы знакомы с ним лично, я тут же откликнулся. Все эти два года я вкладывал в купе свои силы.

Делал буквально все. Перечислять список работ нет смысла — в реставрации нуждались в буквальном смысле каждая деталь и каждый болтик. Чистка, восстановление, пескоструй, покраска… Каждый день в свободное время — как на работу. Такое непростое хобби.

Пожалуй, самым сложным было привести в нормальный вид передние стойки — они насквозь проржавели. Но это «заслуга» еще американских горе-восстановителей. Сделано все было довольно некачественно. А после того как автомобиль постоял, вылезла масса «косяков». Пришлось все зачищать, переваривать. В итоге решили срезать крышу и заново изготовить передние стойки.

Отдельно пришлось повозиться с электрикой, а в этой машине ее предостаточно, несмотря на солидный возраст. Электростеклоподъемники (спереди и сзади), климат-контроль, автоматическое снятие с ручника при включении Drive, дополнительный боковой фонарь при включении поворотника, гидроусилитель руля, вакуумный усилитель тормоза — теперь все прекрасно работает.

Самый частый вопрос, который мне задают, — сколько топлива съедает такая немаленькая машина. Скрывать не буду — очень много: 40 литров на сотню в городе, 35 — на трассе. В 1960-х на топливе не экономили. К счастью, к октановому числу она не требовательна — заливаю АИ-92.

Если честно, я считаю, что проект не закончен. Годик еще нужно повозиться. Например, хочу привести салон в идеальное состояние — поменять дешевый кожзам сидений на настоящую кожу. Хотя внутри многое уже сделано: перетянута панель, восстановлен руль, почищена и отполирована приборка. Сюда вложено много, но еще есть над чем поработать.

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