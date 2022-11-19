«Делаем самое простое, что только можно, чтобы не напрягаться» 2 19.11.2022, 13:59

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Белоруска рассказала о жизни в Таиланде.

О том, какой менталитет у тайцев, в каких домах живут разные слои населения и какие белорусские продукты вы не сможете найти в Таиланде, «АиФ» рассказала белоруска Мария Шпец, которая уже около полугода живет в Бангкоке.

Повествование - от лица главной героини.

МЕНТАЛИТЕТ И ЯЗЫК

Люди в Таиланде добрые, всегда готовы помочь и подсказать. Они настолько никуда не торопятся, что вечно везде опаздывают! По профессии я модель. Мне назначают съемку на семь утра, и я знаю, что все соберутся примерно к девяти. У меня сложилось впечатление, что многие тайцы живут по принципу «Делаем самое простое, что только можно, чтобы не напрягаться».

В Таиланде исповедуют буддизм. Гуляя по городу, здесь часто можно встретить монахов. Их легко узнать по ярко-оранжевой одежде (словно завернули в отрез материи), гладко выбритой голове и отсутствию обуви. В этой стране религии уделяют большое значение. Работник может взять отпуск до года, чтобы принять буддизм и побыть наедине с собой.

Многие жители Таиланда - очень системные люди, в работе они действуют только по инструкции и никогда от нее не отойдут. Например, в кафе я прошу не добавлять в блюдо лук, мне говорят: мы так не можем сделать.

Местные общаются на тайском языке. Некоторые знают английский, хотя с этим сложно. Жители некоторых курортов, где до пандемии было большое количество туристов из СНГ, немного знают русский.

ЖИЛЬЕ И «КОММУНАЛКА»

Жилье в стране можно найти на любой вкус, вопрос лишь в цене. Здесь есть апартаменты, частные дома, загородные виллы. Мне нравится, что помимо тайских районов есть еще китайский и японский. Я живу в однокомнатных апартаментах в японском квартале, это практически центр города. Это новый дом со спортзалом и бассейном на самом верху. В месяц за аренду жилья плачу 1400 бел. руб. в пересчете (национальная валюта страны - тайский бат, за один белорусский рубль дают около 15 батов. - Прим.), за «коммуналку» - 200 бел. руб. Это считается недорого, т. к. у меня годовой контракт (если снимать на короткий срок - будет дороже), и жилье сняли, когда не было туристов. Однако в последний месяц почти все «ковидные» ограничения сняли, и туристов стало очень много. Почти все жилые комплексы здесь современные и приятные, с бассейном и спортзалом, но есть проблема - при строительстве зачастую используют некачественные стройматериалы, поэтому делать ремонт приходится примерно каждые три года, а жилье после пяти лет эксплуатации выглядит так, будто ему уже 15 лет.

В Таиланде много бедного населения, и большое количество людей живет в домиках из картона. Некоторые просто ночуют на улице, прямо на тротуарах. Но есть и богатые люди. Они живут в огромных особняках с бассейнами, вертолетной площадкой, огромным количеством комнат и панорамными окнами на весь город. В Таиланде много денег, только они распределены неравномерно.

КУХНЯ И ПРОДУКТЫ

Тайцы, как и многие азиаты, дома почти не готовят. Те, у кого достаточно денег, едят в кафе и ресторанах, а для тех, кто в «экономном режиме», на улице стоят «вагончики-палаточки», в которых жарится мясо, варятся рис и суп. Полная антисанитария… У тайцев принято чавкать за едой.

Здесь очень легко открыть свой «ресторанный» бизнес. Для этого не нужно проходить разные инстанции и получать лицензии, многие открывают кафе прямо у себя дома. Еда обычно очень острая, этим они спасаются от отравлений в условиях антисанитарии. При этом в еде много овощей.

Любимое местное блюдо у иностранцев - пад-тай и манго стики райс. Пад-тай - это рисовая лапша, обжаренная с яйцом, соусами, овощами и традиционно креветками, посыпанная жареным арахисом и зеленью. Манго стики райс - рис, сваренный в сладком кокосовом соусе, подается со свежим нарезанным манго.

В Таиланде сложно найти жилье с нормальной кухней. Обычно ее либо практически нет, либо она очень маленькая. Например, одна конфорка, микроволновка и холодильник.

Продукты, привычные белорусам, здесь найти сложно. Молочная продукция практически отсутствует: сыр можно найти только в европейских магазинах по цене сырной фабрики, а творог я не встречала ни разу. Что еще удивляет - черного хлеба нет вообще, только аналоги нашего батона. При этом в городе, где я живу, много кафе с адаптированной под европейцев едой.

ТРАНСПОРТ

В Бангкоке очень много пробок, так что самый популярный и дешевый транспорт - мото-такси. Оно вызывается, как и у нас, через приложение. Мото-такси лихо обходят машины, пока весь город стоит в пробке. Но многие туристы боятся ездить на таком виде транспорта, потому что здесь соблюдают правила дорожного движения очень посредственно: знаков почти нет, и на дорогах царит полный хаос. Такси обычно недорогое, но ваша четырехкилометровая поездка может растянуться на полтора часа из-за пробок.

В Таиланде есть метро, и некоторые его используют, но все же оно не очень популярно, потому что состоит всего из нескольких веток, не везде доедешь. Стоимость зависит от расстояния.

Почти у каждого тайца есть свой байк. Также популярны автобусы, есть даже бесплатные для бедных слоев населения.

ПОГОДА

Температура в Бангкоке обычно не опускается ниже 27 градусов зимой, при этом очень влажно. Из-за плохой планировки здания мешают ветрам попадать внутрь города, поэтому еще и очень душно. Вокруг много бетона. Зима здесь с июня по август, а лето - с декабря по февраль, то есть все не так, как у нас. Летом на улице, конечно, просто сауна, и все прячутся по домам и торговым центрам, а зимой наступает сезон дождей.

Одно из самых популярных среди туристов мест в Таиланде - город Лопбури, считающийся мировой столицей макак-крабоедов. Город лежит в 150 км от Бангкока. При населении города 58 тысяч человек там живет до 9000 макак. Иногда они устраивают «набеги» на город, и тогда страдает имущество. Временами происходят ожесточенные столкновения между соперничающими стаями обезьян, и тогда достается людям.

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