Жизнь Путина теперь зависит от скорости ВСУ 19.11.2022, 14:00

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Россия исчерпала свои военные ресурсы.

Россия уже проиграла войну против Украины. Диктатор РФ Владимир Путин длит эту военную агонию, чтобы выжить. Конец «спецоперации» станет концом самого Путина.

Такое мнение высказал известный российский политолог Аббас Галлямов в интервью блогеру Илье Варламову.

Он не смог назвать точные сроки, когда Путин уйдет из власти. Однако намекнул, что это должно произойти уже в ближайшем будущем.

«Есть несколько факторов, от которых все зависит. Предсказать, с какой скоростью они будут развиваться, я не могу. В первую очередь, все зависит от ситуации на поле боя, проще говоря, от ВСУ и от поставок «Хаймарсов» американцами. Чем скорее ВСУ добьют российскую армию… А очевидно, что о победе России речи не идет. Россия исчерпала свои ресурсы. Но мобилизовать дополнительные, которые в принципе в стране есть, режиму уже не получится. Нынешний режим себя исчерпал в этом смысле. А Европа и Америка обеспечат победу Украины… Их ресурсы несопоставимы с российскими. Конечно, победа Украины сейчас не вызывает сомнений. Вопрос, сколько на это уйдет времени», - рассказал Галлямов.

Он уверен, что окончательное и очевидное поражение в войне делигимизирует Путина.

«Скорее всего, он поражения не переживет. Или переживет не надолго. Единственным источником легитимности Путина является его сила… И вдруг он оказывается слабым. Это удар в самое сердце его образа. Не остается других мотивов, почему он нам нужен. От него давно уже не ждут повышения уровня жизни, борьбы с коррупцией, экономического прорыва… Не стало бы сильно хуже - и слава богу. Единственное, зачем он нужен и элитам, и избирателю, - за то, что он силен, гарантирует стабильность системы и защиту от врагов», - объяснил Галлямов.

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