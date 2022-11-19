«Отдал машину перекупам, чтобы покупатели не устраивали цирк с осмотром» 1 19.11.2022, 14:13

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Белорусы поделились секретами быстрой продажи авто.

Продажа авто – процесс ответственный, порой требующий немалых усилий. Но бывают и приятные исключения: в отдельных случаях обмен авто на деньги происходит едва ли не в тот же день. О том, как это происходит и благодаря чему можно быстро избавиться от машины, – в рассказах читателей «Автобизнеса».

«Проще снизить цену, чтобы новый владелец сам решал, что и как ему делать»

Сергей рассказал журналистам «Автобизнеса»: «В конце апреля встал вопрос о продаже Hyundai i30, выпущенного в 2010 году, которым пользовался последние 8 лет. Уже несколько месяцев как был куплен более свежий автомобиль, а Hyundai без дела стоял на парковке.

Как раз в этот период цены на авто сильно взлетели. У меня было мало времени на продажу, потому ценник решил поставить адекватный. У Hyundai были мелкие «жуки» по кузову (в частности, крыша – проблема данной модели), мелкие повреждения в салоне, суппорты немного закисли от долгого стояния. Ничего серьезного, но машина не в идеальном состоянии.

Ценник на подобные авто был от 5500 до 7500 долларов. Продать Hyundai нужно было быстро, поэтому была выставлена цена 5750 долларов. Через минуту после публикации объявления стали звонить и писать торговые площадки, обещать, как они быстро все сделают, сами подготовят авто и прочее.

Примерно через 10 минут был звонок с реальным предложением осмотра и покупки через 15 минут. В итоге после 5-минутного осмотра машину забрали, особо не торгуясь. Забрал человек, который сразу сказал, что он этим занимается, у него открыто ИП. Полностью переоформляли на следующий день на него.

Из предпродажной подготовки были только мойка и пылесос. Как по мне, проще снизить цену, а там владелец пусть сам решает, что ему важно сделать. В моем случае по техническому состоянию Hyundai особых вопросов не было. К тому же незадолго до продажи была отреставрирована рулевая рейка, заменены тормозные диски, сделана полностью подвеска, а также заменен ремень ГРМ. К авто я еще докинул комплект зимних шин Continental».

«Покупатель оставил задаток, даже не торгуясь»

Евгений: «В сентябре продавал Volkswagen Passat B5 1999 года с 1,6-литровым бензиновым двигателем. Продажа была спонтанной. Днем сфотографировал машину и выложил на все сайты продаж. Цену поставил среднюю – 3500 долларов по курсу. Через пару часов был первый звонок, человек искал машину для тестя и находился за 150 километров от меня.

Я все рассказал как есть, машина по факту была в очень хорошем состоянии. Почти вся в «родной» краске, полностью обслужена, пройден ТО. Покупатель взял с меня слово, что я не продам ее до его приезда, что я и сделал. Вечером он приехал, осмотрел машину, не торгуясь отдал задаток и через 2 дня оформили договор.

Перед продажей машину просто помыл и вычислил пылесосом. От покупателя ничего не скрывал: пара «жуков», небольшие подтеки масла по двигателю. Был согласен на СТО.

Когда искал себе машину, то большинство было либо ужасно покрашено, либо просто «замазаны» проблемы. «Перекупов» очень много. Хватало случаев, когда трубку не берут либо ссылаются на то, что нет времени показать машину. И очень много историй, когда цена выше рынка, а состояние авто оставляет желать лучшего. Поэтому и продаются они потом долго».

«Скидку сделал, но все равно получил те деньги, на которые рассчитывал»

Вадим: «Самая быстрая продажа у меня случилась меньше чем за сутки. Вечером одного дня решил выставить свой автомобиль на продажу. Отчасти ради интереса, отчасти потому, что машина начинала понемногу сыпаться и требовать вложений. Заниматься этим не особо хотелось, потому как просто хотел уже что-то другое.

Поздним вечером подал объявление, а утром меня разбудил звонок: как и где посмотреть машину? Приехали два «перекупа», осмотр занял буквально пять минут. Весьма наглые были товарищи, все пытались продавить по цене. Скидку я, конечно, сделал, но все равно получил на руки те деньги, на которые рассчитывал.

Машину забрали, и примерно дней через пять она снова была в продаже. Я машину к продаже не готовил вообще никак, «перекупы» же постарались сделать из нее «конфетку». Подкрасили царапины, все начистили и намыли. Интереса ради я отправил товарища на осмотр авто. По словам «перекупов», на авто ездил не то племянник, не то еще какой-то родственник, масло двигатель не ел (ха-ха, как же!), вообще все было шикарно.

Думаю, что, продавай я авто не «перекупам», все это заняло бы куда больше времени. Откровенно врать покупателям я не умею. Машина была неплоха, но вложений все же требовала. Возможно, я и потерял на продаже пару сотен долларов, но держаться за них смысла нет – проще быстро продать авто, чем постоянно отвечать на одни и те же вопросы и смотреть на цирк во время осмотра. А цирка с недорогими машинами за 2-3 тысячи долларов хватает – иных покупателей хочется сразу послать куда подальше».

«Покупателем должен был стать человек из регионов, поэтому машину выставил в автохаус»

Андрей Ахрем, журналист «Автобизнеса»: «Самая быстрая продажа моей машины произошла в прошлом году за сутки. Это был тот самый Renault Scenic II, о котором я рассказывал отдельно. Машине на тот момент стукнуло 14 лет, и я прекрасно понимал, что в Минске она никому не нужна. Ее покупатель – человек из регионов, который при всем желании не может объехать все предложения от собственников в столице и скорее поедет на какую-то крупную площадку.

Поэтому решил оставить автомобиль на реализацию в автохаусе на «любимом» всеми Борисовском тракте. Тем более что у самого не было никакого желания отвечать на вопросы потенциальных покупателей. Да и в профессионализме ребят из комиссионки не сомневался и не сомневаюсь.

В итоге откатал рабочую неделю, в пятницу почистил салон, достал все вещи и к концу рабочего дня отвез машину на Борисовский в надежде, что за выходные продастся. А если не продастся и надо будет покататься по городу в рабочие дни, всегда можно взять и затем вернуть.

Настала суббота, машина появилась в объявлениях. Судя по количеству просмотров, ею неплохо интересовались, несмотря на цену чуть выше средней. Но в автохаусе в конце рабочего дня по телефону не обрадовали: никто не звонил, не подходил, вообще людей сегодня почти не было.

В 19:40, когда все давно должно быть закрыто, звонок от сотрудника площадки: «Тут твоей машиной заинтересовались, ответь на пару вопросов». Ответил. Ушли думать и смотреть более дешевую аналогичную машину. Через минут 20 еще один звонок: «Просят скинуть 300 баксов». Условно 300, не помню уже точно сколько, но я сказал: «Ок, скидывайте. И закрываем вопрос». Вот и вся история».

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