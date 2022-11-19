Прорыв ВСУ линии Сватово - Кременная создает оперативный «котел» для армии РФ 19.11.2022, 14:29

Это вызовет «жест доброй воли» и бегство оккупантов в сторону Ростова.

В РФ уже хорошо понимают, что выход ВСУ в район Счастья и дальнейшая деоккупация Луганска со стороны Счастья, то есть с севера, с форсированием Северского Донца, отрежет российскую группировку в районе Донецка от нитей поставки и связей с РФ.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал военный эксперт и летчик полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Это будет считаться оперативным котлом, а больше, чем 2-3 недели в оперативном котле ни одна группировка находиться не сможет. И есть информация, что они готовятся эвакуировать российские части и оккупационные власти в сторону Ростова. Поэтому, как только начнется движение наших войск по прорыву линии обороны Сватово-Кременная в районе Макеевки Луганской области это вызовет «жест доброй воли». Думаю, до нового года это процесс, как минимум, начнется», - рассказал эксперт.

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