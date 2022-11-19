закрыть
19 ноября 2022, суббота, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Петриковом микроавтобус въехал в реку Припять

  • 19.11.2022, 14:41
  • 3,498
Под Петриковом микроавтобус въехал в реку Припять

Водителя нашли мертвым.

Трагический случай произошел на днях под Петриковом. По сообщениям ОСВОДа, в пятницу вблизи агрогородка Конковичи под водой обнаружили микроавтобус Volkswagen. На место была вызвана маневренно-поисковая группа.

Осмотрев автомобиль, водолаз обнаружил тело водителя. Как удалось установить, 16 ноября мужчина уехал из Петрикова на дачу в Конковичи и перестал выходить на связь. С помощью троса и трактора авто извлекли из затона Припяти. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников