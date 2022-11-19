Под Петриковом микроавтобус въехал в реку Припять 19.11.2022, 14:41

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Водителя нашли мертвым.

Трагический случай произошел на днях под Петриковом. По сообщениям ОСВОДа, в пятницу вблизи агрогородка Конковичи под водой обнаружили микроавтобус Volkswagen. На место была вызвана маневренно-поисковая группа.

Осмотрев автомобиль, водолаз обнаружил тело водителя. Как удалось установить, 16 ноября мужчина уехал из Петрикова на дачу в Конковичи и перестал выходить на связь. С помощью троса и трактора авто извлекли из затона Припяти. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

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