Протесты в Иране: появилось видео с горящим домом аятоллы Хомейни 19.11.2022, 14:58

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Активисты утверждают, что дом основателя Исламской Республики подожгли протестующие.

В соцсетях появились видео пожара в доме покойного основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни. Активисты утверждают, что дом подожгли протестующие.

Агентство Reuters сообщает, что ему удалось верифицировать локацию двух видео с помощью характерных арок и зданий, которые на них есть.

В то же время, полуофициальное иранское агентство Tasnim отрицает то, что дом Хомейни подожгли и признает лишь то, что возле него собралось небольшое количество людей.

Reuters не удалось независимо проверить дату съемки видео.

Активист сети 1500Tasvir сообщил, что инцидент произошел в четверг вечером в городе Хомейн, где родился Хомейни, к югу от столицы Тегерана.

Дом был превращен в музей.

«Сообщение — ложь. Дверь дома покойного основателя великой революции открыта для публики», — пишет Tasnim.

Хомейни скончался в 1989 году.

Другие видео опубликованы 1500Tasvir, якобы показывают участников марша в нескольких городах провинции Систан-Белуджистан, включая столицу Захедан, где протестующие скандировали «Смерть Хаменеи» и Чабахар, где демонстранты сняли и растоптали знак проспекта, названного в честь аятоллы Хомейни.

Масштабные протесты охватили Иран в сентябре. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и избита иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

В социальных сетях появлялись видео, где протестующие забрасывают камнями правоохранителей и их автомобили, а также кадры горящих автомобилей и многочисленных маршей по улицам иранских городов.

8 ноября парламент Ирана потребовал принять «решительные меры» в отношении участников протестов, обвиняемых в «беспорядках».

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