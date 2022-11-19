Почему белорусы платят на нужды школы, если финансирования хватает? 6 19.11.2022, 14:50

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Поборы - наболевшая тема для родителей.

Перед родителями школьников вновь встал едва ли не гамлетовский вопрос: платить или не платить? Речь идет о попечительских взносах. Хотя эта тема уже набила оскомину, и большинство родителей знают, что школьные взносы добровольные, но после очередных осенних родительских собраний она вновь всплывает, пишет «Ганцавіцкі час».

В родительских чатах участникам доводят сумму на нужды для школы, которую необходимо внести на расчетный счет учреждения образования. В одних школах опираются на базовую величину, в других называется фиксированная сумма взносов, а кое-где придумали, что школьные взносы зависят от количества учащихся в семье.

Часть родителей спокойно реагируют на просьбу внести финансовую лепту и молча платят. Другие же возмущены и рассуждают примерно так: мы платим налоги, значит, наши дети по определению должны быть обеспечены всем необходимым для учебы.

«В школах привыкли манипулировать, давить на совесть родителей, мол, «там же учатся ваши дети». Ну и что с того? Дети еще и лечатся в больницах, ездят в общественном транспорте. Может, и там не хватает денег, и родители должны приплатить?» — сказал Андрей Телушко, отец двоих школьников одной из городских школ.

Полемика полемикой, но раз и навсегда прекратить практику добровольных поборов никак не получается.

Почему родители платят

Те родители школьников, кто платить школьные взносы в принципе согласен, называют разные причины.

К примеру, ганцевчанка Татьяна Кислелевич платит школьные взносы, не задумываясь, для чего они нужны.

«В детском саду платила, и в школе продолжаю. Мне не интересно, на что идут эти деньги, понятно же, что на детей. Если у нас, родителей, просят заплатить взносы, значит, они реально нужны. С меня не убудет, если перечислю какую-нибудь посильную для меня сумму», — сказала женщина.

Еще одна жительница города Елена Рылко сказала, что ей проще заплатить, чтобы избежать «давления на совесть».

«Не хочется подставлять классного руководителя. Не заплатим, так ему нервы потреплют, мол, неправильно все объяснили родителям. Ну и что, что это все добровольно и классный руководитель вообще не имеет к этому отношения? На деле же, чем больше родителей в классе заплатили взнос, тем больше «плюсиков» у классного», — сказала женщина.

Деньги лишними не бывают?

Почему возникает необходимость собирать деньги с родителей, если система образования финансируется из бюджета? В Беларуси бюджет учебных заведений напрямую зависит от количество учащихся: в бухгалтерии производится расчет, и школе выделяют средства.

Так неужели бюджетных денег школам не хватает? На этот вопрос директор ганцевичской средней школы №1 Дмитрий Махтей ответил лаконично:

«Финансирования хватает».

Узнать, откуда тогда попечительские советы берут данные о том, на какие нужды школы им следует потратиться, не получилось:

«Для меня самого это секрет», – ответил директор.

Автор статьи поинтересовалась также тем, как взаимодействует попечительский совет с администрацией школы. Ведь им же нужно выяснить, что делать с суммами взносов, собранными от родителей.

«Как-то же взаимодействуют. Если честно – не помню. Знаю точно – все в рамках законодательства. Почитайте в нормативке (Положении о попечительском совете. – Прим. Авт.). Кто к кому приходит, как взаимодействуют, как собирают деньги и на что», – сказал Дмитрий Анатольевич.

Директор еще одного учебного заведения – Мальковичской средней школы Александр Логвинович на вопрос, достаточно ли бюджетного финансирования, ответил:

«Задаете вопросы непонятные: хватает – не хватает. Всего у нас хватает!».

Далее он общаться отказался, сославшись на занятость.

«Приезжайте, пообщаемся. Сейчас у меня люди, совещание», – сказал Александр Павлович.

Но по тону в голосе он явно нервничал. С чего бы это?

Волновался перед совещанием или тема сбора денег с родителей такая щепетильтная? Финансирования – достаточно.

Но попечительские школьные взносы собирают…

Благородная миссия – это сбор денег?

Попечительские советы созданы в учреждениях образования, как орган школьного самоуправления, цель которых «оказания содействия в обеспечении деятельности и развития учреждения образования».

Они имеют право установить стипендию для одаренных учеников школы или же помочь ребятам из малоимущих семей. Есть в этом списке и такая функция, как «содействие в привлечении денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования».

По факту, благородными миссиями попечительские советы почти не пользуются за редким исключением, предпочитая работать с вышеназванной — собирать деньги на мебель, двери, жалюзи, стройматериалы…

В положении о попечительском совете сказано, что его решения «носят консультативный и рекомендательный характер».

Это значит, что ни администрация учебного заведения, ни классные руководители, ни другие родители не могут вас заставить внести взнос, если вы того не желаете. «Наличкой» сдать тоже не получится – средства перечисляются на счета учреждений образования.

Не лишне будет напомнить, что, согласно законодательству – п. 24 в редакции Постановления Минобразования от 28.12.2016 N127 – «денежные средства формируются из добровольных перечислений (взносов) физических лиц, зачисляемых на расчетный счет по учету внебюджетных средств учреждения образования».

Назначение собранных попечительских накоплений имеет внушительный список. Однако прежде чем начать что-то тратить, совет должен заручиться согласием администрации школы и родительских комитетов.

По итогам года попечительский совет обязан отчитаться о тратах. Причем эта информация должна быть в доступной для любого(!) заинтересованного лица. Иначе говоря — полностью открытой не только для родителей.

Как правило, школы публикуют отчеты о расходовании средств попечительских советов на сайтах учебных заведений.

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