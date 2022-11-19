Авторынок в Беларуси переходит в «параллельное» состояние 3 19.11.2022, 15:04

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Прогнозы автоэкспертов.

Цифру 452 проданных за месяц октябрь новых автомобилей в Беларуси назвала автомобильная ассоциация «БАА». В нее входят 27 автомобильных дилеров (недавно ассоциацию покинул дилер BMW).

По данным БАА, в октябре прошлого года новых автомобилей дилерами было продано на 86% больше, пишет «Ганцавіцкі час».

В сентябре 2022 ситуация была еще хуже – рынок рухнул практически в 10 раз. В сентябре 2022 было продано 374 автомобиля. Это на 90,4% меньше, чем год назад.

«(В прошлом году) любая массовая марка в одиночку могла продавать до 400 автомобилей в месяц (тот же Volkswagen, Kia или Geely). А в 2019 году – и до 700», — комментирует Сергей Самойло, член правления БАА, исполнительный директор автохолдинга Атлант‐М.

По прогнозам некоторых экспертов БАА, в этом году в Беларуси дилеры продадут около 14 тысяч авто. Из них 8 тысяч было продано в первом квартале. То есть, до войны.

На рынок в этом году повлияли санкции и постепенный уход или «заморозка» деятельности многих марок.

Значит ли эти цифры, что белорусы меньше приобретают машин?

На самом деле, эти цифры дают нам понимание, что происходит в сфере официального авторынка – то есть у автодилеров.

Но, эксперты говорят, что в период санкций основная масса продаж новых, или почти новых машин – это поставки не от официальных дилеров.

Это так называемый «параллельный импорт». То есть, ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака. «Параллельно» официальному импорту через уполномоченных дилеров.

Этот «серый импорт» возрос как реакция на санкции. Те же автомобили ввозятся в страну с более сложной логистикой и другим ценообразованием.

Как пояснял Сергей Самойло, «количество таких поставок может в разы превышать официальные. И реальный объем рынка может быть и в два‐три раза выше».

В общем, выросло количество перегонщиков-посредников, готовых пригнать новый или почти новый авто под заказ.

Официально стали больше продавать китайских машин

В октябре 2022 общая доля продаж китайских марок у официальных дилеров в Беларуси увеличилась до 62%. А объемы продаж остальных брендов сокращаются. Хотя по итогам 10 месяцев лидером продаж на официальном авторынке остается Lada, сообщает БАА.

В целом, характеризуя текущие объемы продаж, эксперты БАА говорят, что такие объемы продаж были 20 лет назад.

«При этом значительная часть потребителей предпочла рынок бывших в употреблении автомобилей. Поэтому, по нашим оценкам, совокупный рынок легковых автомобилей, впервые ввезенных по всем каналам ввоза и произведенных в стране, окажется не менее 60 тысяч. Это примерно соответствует аналогичному показателю 2016–2017 гг.» — прокомментировал председатель правления Автомобильной ассоциации «БАА» Сергей Варивода.

Почему выросли цены на новые машины в Беларуси?

Сергей Варивода связывает это с тем, что белорусский авторынок тотально зависим от поставок из Российской Федерации.

«В силу этого высокий рост цен в Беларуси – это следствие двух факторов: роста цен у российских дистрибьюторов (автопроизводителей) и сильного укрепления российского рубля к белорусскому.

Пик роста цен пришелся на второй квартал текущего года. Во второй половине года оба фактора изменили свою направленность, что сказывается на уровне цен и в Беларуси.

По тем брендам, которые продолжают поставки из России в нашу страну, наметился тренд на снижение цен.

Подчеркиваю, здесь важно учитывать стабильность поставок. Любой дефицит толкает цены вверх», — пояснил он.

Сергей Варивода высказал сомнение, что цены могут вернуться на уровень прошлого года. На это влияет и инфляция в мировой экономике, подорожание логистики, структура внешней торговли страны.

При этом для россиян летом в Беларуси машины были выгоднее

Летом 2022 сообщалось, что белорусский авторынок стал аппетитным для российского покупателя. Но здесь речь шла скорее о рынке подержанных (или немного подержанных) автомобилей.

Например, цены на двухлетний кроссовер Toyota Rav4 пятого поколения с бензиновым двигателем 2,5 л у нас стартуют от 94 172 рублей ($37,2 тыс.), в России самый дешевый вариант с аналогичными параметрами стоит 2,9 млн российских рублей ($51,5 тыс.).

Между более «возрастными» авто с ценником пониже разница, соответственно, меньше. К примеру, 13-летний Skoda Roomster у нас стоит примерно на $2 тыс. дешевле, такая же разница наблюдается между Ford Galaxy аналогичного возраста.

А насколько упал мировой авторынок?

В сентябре мировой автомобильный рынок вырос на 10%. Такие данные приводит консалтинговая компания LMC Automotive.

При этом, за январь-октябрь этого года в мире было продано всего на 0,9% меньше машин, чем в прошлом году.

А мировым лидером по продажам автомобилей в мире стал Китай. То есть, тенденция увеличения китайских машин характерна не только для нашей страны.

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