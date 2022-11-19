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В Украине ликвидировали поэта-оккупанта Рожина

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  • 19.11.2022, 15:23
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В Украине ликвидировали поэта-оккупанта Рожина

Захватчик приехал на войну из Верхоянский улуса Якутии.

В Украине ликвидирован оккупант из Якутии Василий Рожин. У себя на родине он прослыл как поэт, писавший стихи о любви.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на коллег погибшего. Отмечается, что поэт-оккупант был родом из Верхоянска (Верхоянский улус Якутии), передает obozrevatel.com.

«Вася был открытием весеннего республиканского совещания молодых писателей, его стихи были рекомендованы к изданию отдельной книгой», – сказали в сообществе якутских литераторов.

При этом не уточняется, как именно Василий Рожин попал на войну. Не исключено, что он был призван в оккупационную армию РФ в рамках так называемой частичной мобилизации.

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