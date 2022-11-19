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Германия передала Украине уже 30 зенитных установок Gepard

  • 19.11.2022, 15:39
  • 1,910
Германия передала Украине уже 30 зенитных установок Gepard

Они эффективно сбивают иранские дроны.

С начала полномасштабной войны Германия передала Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard. Эти зенитки являются эффективным оружием против иранских дронов Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Германии в Украине.

- На защите украинского неба: с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard. Gepard стал эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136. Его используют для защиты украинской критической инфраструктуры, - говорится в сообщении.

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