Как выглядит самая дешевая квартира в минском квартале «Новая Боровая» 1 19.11.2022, 15:50

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Разница в цене с мартом − $8 тысяч.

Наблюдать за ценами на рынке недвижимости − занятие весьма увлекательное. На примере разных районов Минска можно проследить, как менялась стоимость квартир в этом году. В этот раз realt.by вновь посмотрел на минимальные цены на жилье в квартале «Новая Боровая». Напомним, что в феврале самая дешевая (но полностью готовая к проживанию!) студия в этом комплексе стоила 51 тысячу долларов, в марте − 45 тысяч долларов, в мае − 55 тысяч долларов, а в сентябре — 49,9 тысяч. Что происходит со стоимостью квартир в этом популярном районе в ноябре?

В этот раз самое недорогое предложение в квартале Новая Боровая — это студия на улице Миля, 2.

Площадь этой квартиры — всего 28 квадратных метров. Она находится на 4-м этаже девятиэтажного монолитно-каркасного дома.

В объявлении сообщается, что квартира очень светлая, солнечная, с хорошим ремонтом. Жилье продается вместе с мебелью и бытовой техникой — в нее можно заселиться сразу после покупки, или сразу же сдать в аренду.

Судя по фотографиям, в квартире есть полностью оборудованная кухня с варочной панелью и большим холодильником. В жилой части имеется стол со стульями, шкаф, комод и компактный диван. В санузле можно заметить стиральную машинку.

К единственной комнате примыкает большой балкон.

Как и другие дома в Новой Боровой, дом на Миля может похвастаться закрытым двором и круглосуточным видеонаблюдением с доступом к камерам с мобильного телефона.

В подъезде дома выполнена современная отделка с зеркалами, чат-доской, полками для бук-кроссинга, встроенными почтовыми ящиками и ящиком для спама. Установлены скоростные лифты, предусмотрены помещения для мытья лап домашних животных после прогулки и колясочные.

Стоимость готовой студии в Новой Боровой − 53 тысячи долларов (1897 долларов — за «квадрат»).

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