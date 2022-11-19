Украина вернула из российского плена троих морских пехотинцев
- 19.11.2022, 16:00
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Освобожденным военнослужащим оказали первоочередную медицинскую и психологическую помощь.
Украина вернула домой из российского плена еще троих военнослужащих. Речь идет о морских пехотинцах. Об этом сообщает ВМС ВС Украины.
- Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь, - говорится в сообщении.