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В Гомеле произошел коммунальный коллапс

  • 19.11.2022, 16:06
  • 1,992
В Гомеле произошел коммунальный коллапс

Дорожники не справляются с ситуацией в городе.

В Гомеле дорожники не успевают чистить дороги от снега, и автобусы застревают на заснеженных дорогах.

Например, на улице Сосновой пассажирам пришлось выталкивать застрявший в снегу автобус, сообщает телеграм-канал «Гомель Онлайн».

На втором видео видно как Сельмашевском мосту два автобуса остановили движение не в силах ехать дальше. Сообщается, что похожая ситуация сегодня в городе повсеместно.

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