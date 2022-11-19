В Гомеле произошел коммунальный коллапс
- 19.11.2022, 16:06
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Дорожники не справляются с ситуацией в городе.
В Гомеле дорожники не успевают чистить дороги от снега, и автобусы застревают на заснеженных дорогах.
Например, на улице Сосновой пассажирам пришлось выталкивать застрявший в снегу автобус, сообщает телеграм-канал «Гомель Онлайн».
На втором видео видно как Сельмашевском мосту два автобуса остановили движение не в силах ехать дальше. Сообщается, что похожая ситуация сегодня в городе повсеместно.