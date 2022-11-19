Как выглядят места на освобожденной Херсонщине, где шли тяжелые бои 19.11.2022, 16:14

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Эксклюзивный фоторепортаж.

В Херсонской области спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проводят разминирование и обезвреживание взрывоопасных предметов, оставленных российским оккупационно-террористическим войском.

Фотокорреспондент «Апострофа» Роман Петушков побывал на месте и поделился эксклюзивными снимками.

На правобережье Херсонской области была высока интенсивность боевых действий, поэтому количество мин, снарядов и других взрывоопасных предметов чрезвычайно велико. Вся дорога усеяна минами, а по бокам стоят разбомбленные дома, сгоревшие автомобили, сломанные дорожные знаки.

- На трассе не желательно останавливаться, нельзя выходить на траву. Вдоль дороги почти на всем пути между Посад-Покровским и Херсоном ГСЧС проводят сбор опасных предметов и разминируют территорию. По дороге встречается множество знаков о минах, воронках от снарядов и авиабомб, - рассказал фотокорреспондент.

Российские оккупанты во время побега на левый берег Днепра оставляли на позициях вооружения, тубусы от ПТУРов, закрылки от снарядов для минометов, а также консервы из своих сухпайков.

- Места, где были тяжелые бои, со значительными разрушениями, - добавил Петушков.

По его словам, неизвестно столько времени понадобится для разминирования степей Херсонщины, поскольку только основные дороги будут расчищать около месяца.

Лишь в течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 169 раз. Они изъяли и обезвредили 1052 взрывоопасных предмета, обследовав территорию площадью 74 гектара.

Кроме того, враг отступая взорвал почти все инженерные постройки и мосты, в результате чего проезд в Херсон все еще усложнен и не пригоден для многотонных грузовиков.

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