Белорусский врач дала советы, как восстановиться после вирусной инфекции 19.11.2022, 16:23

Простые рекомендации помогут в процессе полного выздоровления.

Умеренная физическая нагрузка, много сна, водные процедуры, массаж и здоровое питание - лучшие антидепрессанты для человека, который перенес вирусную инфекцию, считает врач общей практики 33-й городской студенческой поликлиники Минска Татьяна Кмито.

По словам врача, во время реабилитации, особенно после перенесенных бронхитов и пневмоний, очень хорошо делать дыхательную гимнастику - это поможет скорее восстановить работу дыхательной мускулатуры. Примеры гимнастики можно легко найти в интернете.

Также после перенесенной вирусной инфекции важно бывать на свежем воздухе, отмечает Татьяна Кмито. А через две недели после заболевания уже можно возвращаться к физическим нагрузкам в спортзале.

Бассейн, контрастный душ и баня тоже отличные варианты для детоксикации, улучшения кровообращения, лимфодренажа и оздоровления организма в целом.

Показан после болезни вирусной инфекции также массаж грудной клетки, но специалист рекомендует, во избежание негативных последствий, обязательно проконсультироваться с лечащим врачом перед тем, как «самоназначать» себе массаж.

После ковида и других тяжелых вирусных инфекций может развиться бессонница, справиться с которой могут помочь проветривание помещения, достаточное затенение окон, отказ от просмотра гаджетов и теплый душ с любимыми аромомаслами.

- Наладить правильный режим сна - одно из главных условий полного выздоровления. Потому что во сне организм восстанавливается. Если в обычном состоянии врачи рекомендуют спать не менее семи-восьми часов, то в период реабилитации на сон следует отводить на час-два дольше, - советует врач.

Кроме того, важным условием восстановления после болезни является здоровое питание без сладкого и мучного. В этот период стоит больше налегать на рыбу, нежирные виды мяса и кисломолочные продукты. Если нет проблем с желудком, то в период реабилитации, особенно после приема антибиотиков, хорошо включить в свое меню квашеную капусту. Восстановить организм после болезни помогут морсы с клюквой, брусникой, черникой и смородиной, а также травяные настои. Объем рекомендуемой жидкости в день - 30 мл на кг массы тела.

А чтобы укрепить организм, в течение десяти дней после перенесенного заболевания Татьяна Кмито рекомендует попринимать витамины С и Д. Можно делать это в терапевтической дозировке (для витамина С - 1000 мг в сутки в течение десяти дней, для витамина Д - 2000 МЕ в сутки в течение месяца), но лучше сдать анализ, тогда врач сможет назначить необходимую дозу витамина.

Если после болезни беспокоят бессонница и плохое настроение, то врач рекомендует попринимать препараты магния плюс витамин В6 - одну таблетку на ночь в течение месяца.

Омега-3 и цинк также способствуют укреплению иммунитета, помогают быстрее восстановиться и меньше болеть в дальнейшем.

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