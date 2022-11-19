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Украинские военные гранатами метко атаковали россиян под Бахмутом

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  • 19.11.2022, 16:52
  • 3,942
Украинские военные гранатами метко атаковали россиян под Бахмутом

Они продемонстрировали удивительное мастерство.

Украинским военным удалось гранатами метко атаковать позиции российских оккупантов под Бахмутом (Донецкая область). Об этом сообщает 30-ая отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

- Каждая граната – точно в цель!, - говорится в сообщении.

Операторы дронов 30 ОМБр демонстрируют удивительное мастерство. Их гранаты одна за другой прилетают прямиком к оккупантам.

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