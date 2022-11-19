Украинские военные гранатами метко атаковали россиян под Бахмутом

Украинские военные гранатами метко атаковали россиян под Бахмутом2
- 19.11.2022, 16:52
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Они продемонстрировали удивительное мастерство.
Украинским военным удалось гранатами метко атаковать позиции российских оккупантов под Бахмутом (Донецкая область). Об этом сообщает 30-ая отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.
- Каждая граната – точно в цель!, - говорится в сообщении.
Операторы дронов 30 ОМБр демонстрируют удивительное мастерство. Их гранаты одна за другой прилетают прямиком к оккупантам.