Белорусам приходится добиваться пенсии через суд 19.11.2022, 17:03

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Работники, достигнув пенсионного возраста, могут столкнуться с рядом проблем.

На вопросы брестчан ответил судья суда Московского района Бреста Елена Реутская.

Работник достигает пенсионного возраста. Однако некоторыми из предыдущих его нанимателей утеряны сведения о заработной плате за период его работы. Каким образом можно восстановить сведения о заработной плате?

– В соответствии с ч. 9 ст. 57 Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 «О пенсионном обеспечении» определение заработка для исчисления пенсии за периоды работы до 01.01.2003 производится по справкам о заработке, выдаваемым работодателем, а за периоды работы после 01.01.2003 – на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

В случае прекращения деятельности работодателя справка о размере заработка выдается его правопреемником, архивом или органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в зависимости от того, где находятся на хранении документы бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Еще одним источником информации о факте получения заработной платы и ее размере за конкретный период может являться решение суда. Работник имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта получения им заработной платы за определенный период времени в случае невозможности выдачи работодателем (его правопреемником) справки о его фактическом заработке в связи с отсутствием лицевых счетов, расчетных ведомостей о заработной плате конкретного работника, а также отсутствием указанных документов в архивных учреждениях.

Каким образом в судах рассматриваются дела данной категории?

– Дела об установлении факта получения заработной платы рассматриваются судами в порядке особого производства. В качестве заявителя в таких делах выступает лицо, чьи права оказались нарушены с утратой информации о размере заработной платы в определенный период времени. Заинтересованными лицами являются управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите. В силу ст. 365 ГПК Республики Беларусь заявление подается в суд по месту жительства заявителя.

При рассмотрении вопроса суд принимает во внимание любые средства доказывания, предусмотренные главой 22 ГПК Республики Беларусь, поскольку законодательство не содержит каких-либо ограничений в способах доказывания факта получения заработной платы за конкретный период в определенном размере. В частности, размер заработка может подтверждаться выпиской из штатного расписания об окладе по соответствующей должности, данными комсомольского и партийного билетов с отметками об уплате взносов, расчетными книжками и др.

Следует, однако, иметь в виду, что статистические данные о заработной плате, полученные из органов Белстата, могут являться основой для оценки судом достоверности заявленных гражданином сведений об уровне фактически полученной заявителем заработной платы, но не доказательством величины его персонального заработка. Также следует иметь в виду, что установление судом факта получения заявителем заработной платы за конкретный период в определенном размере для целей пенсионного обеспечения производится только за время, включаемое в стаж работы заявителя для получения пенсии при невозможности получения надлежащих документов во внесудебном порядке.

Рассматривая требования заявителя в отношении периодов после 01.07.1998 (ст. 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»), суд истребует данные о внесении обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения. Неуплата обязательных страховых взносов в ФСЗН является основанием для отказа в удовлетворении заявления. Вместе с тем, если при рассмотрении дела об установлении факта заинтересованными гражданами или юридическими лицами будет заявлен спор о праве, подведомственный суду, или сам суд придет к выводу, что установление факта связано с необходимостью разрешения в судебном порядке спора о праве, поданное заявление оставляется без рассмотрения. В этом случае заявителю и другим заинтересованным лицам разъясняется, что они вправе предъявить в суд иск на общих основаниях.

Оплачивается ли госпошлина при подаче заявлений об установлении факта получения заработной платы?

– В силу пп. 1.3.2 п. 1 ст. 285 Налогового кодекса РБ, государственная пошлина за рассмотрение дел данной категории не оплачивается.

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