ВСУ принимают на вооружение мощные ракетные системы Hawk: что о них известно 19.11.2022, 17:24

3,844

Западные аналитики оценивают вероятность поражения целей комплексом в 85%.

На боевое дежурство в Украине в ближайшие дни заступят американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk. Как сообщает «Униан» со ссылкой на украинскую службу по связям с общественностью Воздушного командования «Центр», у комплекса средняя дальность поражения и для уничтожения самолетов, а в поздних модификациях – для перехвата ракет.

- Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk, – сказано в сообщении.

Отмечается, что западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели комплексом в 85%:

- Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат.

Известно, что первые ЗРК Hawk прибыли в Украину в начале ноября.

16 ноября по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн-7») министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Испания пообещала предоставить Украине еще два комплекса Hawk и ракеты к ним.

ЗРК Hawk: характеристики

- максимальная дальность перехвата цели – 40 км,

- минимальная дальность перехвата цели – 1 км,

- максимальная высота, на которую могут подниматься ракеты, – 18 км,

- минимальная высота, на которую могут подниматься ракеты, – 30 м,

- масса ракеты – 625 кг.

Зенитный ракетный комплекс Hawk: общая информация

Hawk – американский зенитный ракетный комплекс средней дальности, производства компании «Рейтеон».

Разрабатывался для уничтожения самолетов. Позже его доработали для перехвата ракет в полете.

На вооружение комплекс приняли в 1960 году. С того времени ЗРК неоднократно подвергался модернизациям, которые не позволяли комплексу сильно устареть.

В 1994 году США заменили комплексы Hawk системами Patriot. Окончательно эксплуатацию комплексов в Штатах прекратили в 2002 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».