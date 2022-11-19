В Минске за жест «виктория» и бело-красно-белые ленты на акции протеста осудили семейную пару 19.11.2022, 17:33

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Дело рассматривала судья Юлия Щеткина.

Суд Ленинского района Минска 27 октября завершил рассмотрение уголовного дела в отношении супругов Виталия Матюша и Натальи Ганопольской, которые обвинялись в участии в августовской акции протеста в Минске в 2020 году (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), сообщает правозащитный центр «Весна».

Дело рассматривала судья Юлия Щеткина.

Виталий Матюш до суда содержался в СИЗО № 1 Минска, Наталья Ганопольская находилась на свободе под залогом.

Проживающие в Минском районе столяр Виталий Матюш и логист Наталья Ганопольская, узнав о планируемой акции протеста в Минске, подошли к Стеле и присоединились к протестующим.

По материалам обвинения, они, демонстрируя протестный знак в виде жеста «виктория», а также ленты белого и красного цветов, двигались по территории города Минска от Стелы в сторону проспекту Независимости.

Суд постановил признать семейную пару виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа на срок три годы каждому.

Виталия Матюша освободили в зале суда под подписку о невыезде.

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