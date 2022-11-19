Топ-5 знаменитых фильмов для субботнего просмотра 19.11.2022, 17:46

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В каждом из них сыграл легендарный Леонардо Ди Каприо.

«Униан» вспомнил лучшие фильмы с участием легендарного американского актера Леонирдо Ди Каприо, которые стоит посмотреть или пересмотреть.

«Начало»

Этот американский боевик 2010 года вошел в рейтинг лучших боевиков за последние 20 лет. Ди Каприо играет в нем главную роль профессионального вора, который может загипнотизировать любого человека и вытащить из него любой секрет, пока тот пребывает во сне. Благодаря этим фантастическим способностям ему предлагают присоединиться к корпорации для промышленного шпионажа и предлагают крайне сложное задание.

«Поймай меня, если сможешь»

Американская драма режиссера Стивена Спилберга, которая увидела мир в 2002 году. Кинолента основана на реальных событиях. В главной роли юный Фрэнк Эбенгейл - профессиональный мошенник, который путем обмана устраивается на работу врачом, пилотом, адвокатом, обналичивает липовые чеки в банках и становится миллионером.

При этом парню еще нет даже 21 года. Конечно же, благодаря своем таланту, он становится интересным ФБР.

«Выживший»

Этот фильм является одним из самых легендарных и судьбоносных для Ди Каприо. Кинолента вышла в 2015 году. Именно благодаря ей Леонардо получил свой первый Оскар. К слову, награду он ждал почти 20 лет!

Сюжет разворачивается в 30-е годы 19 века на Диком Западе. Главный герой - охотник Хью Гласс. Он едва выжил после нападения медведицы в лесу. Товарищ Хью по отряду покорителей новых земель Джон Фицжеральд оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у героя только одно оружие - сила воли. Позволит ли она бросить вызов суровой зиме и враждебным племенам индейцев, чтобы отомстить предателю Фицжеральду?

«Совокупность лжи»

В боевике 2008 года Ди Каприо играет Роджера Ферриса - сотрудника ЦРУ в Ираке, который выслеживает террориста Аль-Салима. Он наконец-то он подступается к заветной цели, но неожиданно все идет не по плану.

«Остров проклятых»

И еще один культовый фильм, после просмотра которого хочется стереть память, чтобы забыть все и пересмотреть заново. Кинокритики по праву называют этот фильм с участием Ди Каприо самым запутанным, сюжет которого затягивает с первых минут и не дает выдохнуть до самого конца.

Так, двое судебных приставов отправляются на остров, чтобы расследовать исчезновение пациентки в тюрьме для душевнобольных преступников. Им предстоит столкнуться и с паутиной лжи, и с обрушившимся ураганом, и даже со смертельным бунтом пациентов клиники.

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