Эксперт: На G20 Путин надеялся на встречу с Байденом и Си Цзиньпином, но оказался в изоляции 19.11.2022, 18:14

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Встреча лидеров «Большой двадцатки» стала провальной для России.

Проходивший на Бали в Индонезии 15-16 ноября саммит «Большой двадцатки» стал для правителя РФ Путина провальным и в очередной раз подтвердил, что мир хочет изолировать Россию на международной арене. Об этом ТСН рассказал украинский политический консультант Дмитрий Васильев.

- Я думаю, что этот саммит для Путина уже чувствует как тот, который превращается в G19 по меткому выражению президента (Владимира Зеленского – Прим.). Он туда уже не едет, понимая, что его там не ждут. Это огромный репутационный вызов, я думаю, что он очень надеялся, что будут какие-то возможности для переговоров с Джо Байденом. Я думаю, что он также надеялся на переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином. Но я думаю, что не только потому, что Байден не хотел с ним встречаться, но и потому, что не было договоренностей с китайской стороной о такой встрече — поэтому Путин решил все же не ехать на саммит. Хотя его приглашали, мы об этом знаем, — рассказал эксперт.

По мнению Васильева, Кремль приказал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, возглавлявшему делегацию на Бали, попытаться решить хоть какие-то политические и международные вопросы, однако ему это не удалось, и он сбежал с саммита G20 за час до массированных обстрелов Украины.

- Поэтому для России это означает изоляцию и потенциальное исключение как из этой «двадцатки», так и, возможно, и из Совета Безопасности ООН, потому что этот вопрос также стоит очень остро. Мы знаем, что парламенты нескольких стран уже приняли решение о том, что Россия – это государство-террорист или спонсор терроризма. Вчера также стало известно, что Европарламент также подготовил соответствующую резолюцию, — резюмировал политический консультант.

Саммит G20 в Индонезии

15 ноября на Бали состоялся саммит, на который съехались лидеры разных государств. Президент Украины Владимир Зеленский выступал в режиме онлайн.

Путин допускал свое присутствие на саммите, однако 9 ноября стало известно, что делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе заседания Россия массово атаковала Украину ракетами.

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