Военный эксперт: Украинские летчики уже готовятся работать с очень интересной западной техникой 19.11.2022, 18:35

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Украина ведет накопление сверхсовременных технологий.

О подготовке Украины к войне и эффективности западного вооружения «Апострофу» рассказал Иван Апаршин, украинскйи специалист в области безопасности и обороны, генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в 2019-2020 годах.

- Готовилась ли Украина к большой войне?

– Украина, конечно, готовилась. Как и любая страна, знающая, что рядом находится агрессивно настроенный сосед. Другой вопрос, как мы готовились. В первые дни войны наши военнослужащие удержали наступление россиян. Они отстояли Киев, Чернигов, другие территории, а также спасли людей. Это показывает, что мы готовились. Будь у нас больше оружия, мы бы готовились лучше. Вопрос в другом: готовилась ли Украина как государство к отражению агрессии? Государство Украина к отпору готовилось, но считало, что этого не будет никогда. И в этом была ошибка. Поэтому наши военные отдали жизни, чтобы на первых этапах сдерживать русских фашистов.

- Как случилось, что такая мощная военная машина, мощная российская армия за несколько месяцев потеряла инициативу в этой войне?

– Они рассчитывали, что придут сюда и их встретят добровольческие батальоны со стрелковым оружием. Даже я считал, что наша ПВО не сможет так долго держать небо Украины. Поэтому подчеркиваю, что их остановила наша украинская армия, отличающаяся от российской, от советских стандартов. Оккупанты встретили современную армию, модернизированную по стандартам НАТО. Кроме этого, обычные украинцы с первых дней войны пошли в военкоматы. Желающих было так много, что для них не хватало оружия. Но вы же видите, что сейчас в Pоссии люди не идут в военкоматы. Отмечу еще одну причину: украинцы никогда не стали бы встречать фашистов с цветами. Армия, люди и патриотизм, – все это остановило РФ.

– Как бы вы оценили роль западного вооружения? Является ли этот фактор решающим?

- Если бы на сегодня у нас не было современного оружия, которое нам предоставляют страны НАТО и ЕС, нам было бы очень сложно. Некритично, но очень тяжело. Насколько я владею информацией, наши лётчики уже готовятся работать с очень интересной техникой, которую нам предоставят западные партнеры. Мне кажется, это будут американские истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon. При таких обстоятельствах целесообразной моделью логистического обеспечения является отказ от хранения подобной техники на территории Украины. Также стратегические предприятия должны быть общими со странами-членами НАТО и находиться территориально на их землях. И здесь следует отметить, что наши военные смогли быстро переучиться работать со сверхсовременной техникой.

- Назовите, пожалуйста, несколько видов западного вооружения, которые нам очень помогли.

– Помните, сначала были Bayraktar, которые помогли изменить ситуацию на фронте. Также Javelin сыграли свою роль под Киевом. Противовоздушная оборона, – вы слышали об этих системах. Знаете, как нам все это передавалось? Например, один комплект мы возвращали для ремонта в западные страны, а они нам поставляли запасной комплект. Если бы два года назад нам кто-то сказал, что украинская логистическая система будет связана с поставкой вооружения и военной техники из польского города Жешув, мы не поверили бы в возможность подобного. Но сейчас это хорошо работает. Итак, наша армия была современной. Сегодня еще добавилась система логистики, и этот совместный проект тоже работает четко. Кроме того, появилась новая ракета для уничтожения радиолокационных станций. Всюду говорят, что это могла быть наша атака в Севастополе. А еще был ранее недоступный для нас крейсер «Москва». Я в прошлом побывал на этом судне, поэтому был уверен, что его невозможно уничтожить. А оказалось, что можно. Так было и с фрегатом «Адмирал Макаров». То есть меняется все. Украина ведет накопление новых технологий. Вся западная техника, производившаяся у них до начала войны, уже фактически проверена в боях с российской техникой. Я уверен, сегодня в западных институтах идет доработка, модернизация. Поэтому скоро мы сможем увидеть усовершенствованные образцы этой техники.

- Теперь о российской мобилизации. Удастся ли Путину найти необходимое количество высококвалифицированных специалистов, например, пилотов?

– Помните первые дни войны, когда мы видели в небе русских пилотов? Они перестали залетать к нам уже через два месяца. Почему? Во-первых, противовоздушная оборона заработала. Во-вторых, пилотов уничтожили. В РФ ограниченное количество профессиональных подготовленных пилотов. Помните, был период, когда мы начали сбивать много самолетов? Причина в том, что российские войска использовали менее опытных пилотов или вообще мобилизованных. Пилота невозможно быстро подготовить. Сегодня они вообще не применяют авиацию, не пересекают линию фронта.

Впервые в истории Украины власть, население и армия едины. У нас 85% населения считают, что победа, – это возвращение всех наших временно оккупированных территорий. Также для США наш выход к границам 1991 года – это правильно и необходимо. Но Соединенные Штаты очень серьезно относятся к возможным последствиям, поэтому будут искать возможность дипломатического решения данного вопроса. Это — единственное, что сдерживает украинское руководство. Ибо есть необходимость в ресурсах и вооружении.

– То есть военно-техническая помощь является ключевым вопросом, который может заставить Украину пойти на компромиссы?

– Старая российская техника практически вся исчерпана, даже за рубежом. Сегодня мы получаем технику стран-членов НАТО. Если хотя бы частично остановить поставки образцов техники, мы, конечно, не проиграем войну Pоссии, но будем вынуждены где-то остановиться. И принять совсем другое решение, – переходить к серьезной обороне.

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