Как выглядят освобожденные от оккупантов Невское и Макеевка в Луганской области 19.11.2022, 18:53

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В селах поврежден почти каждый частный дом.

Деоккупированные украинские населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской ОВА.

- Вчера удалось проехать к деоккупированным Невскому и Макеевке. В Невском дела немного лучше - поврежден практически каждый дом, но не так критично. В то же время, Макеевка разбита до неузнаваемости - сами руины, - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в этих селах остаются люди, не желающие уезжать. Именно поэтому им привозят все необходимое для зимования, но украинские власти продолжают уговаривать эвакуироваться, потому что на деоккупированных территориях все еще опасно.

Также Гайдай пообщался с военными, которые ведут бои на этих направлениях.

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