В полку Калиновского появилось подразделение БПЛА имени Никиты Кривцова 4 19.11.2022, 19:02

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Подразделение уже провело несколько успешных операций.

В полку Калиновского появилось подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) имени Никиты Кривцова, которое уже действует.

Как сообщает телеграм-канал «Полк Каліноўскага», бойцы подразделения проводят разведку, корректировку огня и бомбардировку вражеских позиций и техники:

- В показанном на видео бою, подразделение выявило танки оккупантов, дало координаты артиллерии и скорректировало огонь, благодаря чему были уничтожены два танка.

Еще два танка россиян, полковое подразделение БПЛА имени Кривцова разбомбило своими силами. Всего в бою было уничтожено 30 единиц пехоты оккупантов.

Подразделение развивается и готовится к новым победам!

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