В полку Калиновского появилось подразделение БПЛА имени Никиты Кривцова

В полку Калиновского появилось подразделение БПЛА имени Никиты Кривцова4
- 19.11.2022, 19:02
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Подразделение уже провело несколько успешных операций.
В полку Калиновского появилось подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) имени Никиты Кривцова, которое уже действует.
Как сообщает телеграм-канал «Полк Каліноўскага», бойцы подразделения проводят разведку, корректировку огня и бомбардировку вражеских позиций и техники:
- В показанном на видео бою, подразделение выявило танки оккупантов, дало координаты артиллерии и скорректировало огонь, благодаря чему были уничтожены два танка.
Еще два танка россиян, полковое подразделение БПЛА имени Кривцова разбомбило своими силами. Всего в бою было уничтожено 30 единиц пехоты оккупантов.
Подразделение развивается и готовится к новым победам!