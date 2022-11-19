«Крым могут освободить уже в декабре» 4 19.11.2022, 19:15

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Замглавы Минобороны Украины назвал сроки завершения войны.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина может освободить Крым уже к концу декабря, а вся война с Россией закончится к весне. Об этом он сказал в интервью Sky News (перевод — ТСН).

Владимир Гаврилов, генерал-майор в отставке, заявил, что Украина не перестанет идти к победе.

- Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже добились, — подчеркнул Гаврилов.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что возвращение Крыма в Украину является лишь вопросом времени, «и, конечно, мы хотели бы добиться этого как можно быстрее».

По его словам, этому могут поспособствовать изменения ситуации внутри России, например внезапный крах режима Путина.

- Я думаю, что Россия может столкнуться с «черным лебедем» в своей стране внутри России, и это может способствовать украинскому успеху с Крымом, — сказал замминистра.

Однако военный вариант развития событий «с неким сочетанием сил, ресурсов и еще чего-то» также существует.

- Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Может быть. Не исключено, что так и будет - , заявил Гаврилов.

Он убежден, что украинские войска продолжат воевать зимой, используя свой потенциал, несмотря на строгие условия, низкие температуры и истощение.

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