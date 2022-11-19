На месте H&M в ТРЦ Galleria Minsk открылся магазин российского масс-маркета 3 19.11.2022, 19:41

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Последний магазин H&M в Беларуси закроется 30 ноября.

На месте шведского H&M в Galleria Minsk на проспекте Победителей открылся магазин российского бренда Zarina, пишет «Зеркало». Zarina (Зарина) — российский бренд, выпускающий женскую одежду и аксессуары.

Напомним, в начале марта H&M Group закрыла свои магазины в России в ответ на нападение страны на Украину. Тогда же приостановили работу магазины сети и в Беларуси — всего их два в Минске и один в Гродно. 19 сентября точки открылись для покупателей, но пресс-служба бренда в тот же день заявила, что магазины в Беларуси будут работать, пока не распродадут весь товар, а потом H&M окончательно уйдет с рынка страны.

Магазин H&M в минском торговом центре Galleria Minsk перестал работать 31 октября. Магазин H&M в ТЦ Palazzo закроется 30 ноября.

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