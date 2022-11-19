Невзоров: Путин профнепригоден 1 19.11.2022, 19:44

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Хозяин Кремля не имеет способностей к «многоходовкам».

Президент России Путин профнепригоден, он совершенно не способен прогнозировать последствия того, что делает. Глава РФ не наделен стратегическим мышлением и не имеет способностей к «многоходовкам».

Об этом рассказал Александр Невзоров - бывший депутат Госдумы РФ, российский журналист, который получил украинское гражданство, в интервью «Гордону».

По его словам, российский правитель не видит даже то, что от него находится на расстоянии нескольких миллиметров.

- Путин профнепригоден... У любого президента первейшей обязанностью является потребность предвидеть последствия своих поступков. Путин совсем лишен этой способности, он действительно не видит, не понимает последствий того, что он делает, - сказал экс-депутат.

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