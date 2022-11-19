Врач: 25 минут ежедневной ходьбы значительно улучшат здоровье 19.11.2022, 19:53

Испанские ученые наблюдали за 3357 пациентами на протяжении 15 лет.

Ученые Исследовательского центра первичной медицинской помощи из испанской провинции Бискайя доказали, что даже семь минут ежедневной физической активности приносят значительную пользу для здоровья. Об этом сообщил российский врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Исследователи наблюдали за 3357 пациентами на протяжении 15 лет. И выяснили, что даже 50 минут ходьбы или другой физической нагрузки в неделю снижают риск смертности на 31%.

- А если выполнять рекомендацию ВОЗ и увеличить физическую активность до 150 минут в неделю, смертность снижается на 50%. То есть около 25 минут ежедневной ходьбы помогут значительно улучшить здоровье и качество жизни, - считает Зухра Павлова.

Возможности для того, чтобы вести активную жизнь, есть. Прогуляться в парке, заменить лифт подъемом по лестнице, припарковать машину за пару кварталов от работы и пройтись пешком.

- Все эти действия легко внедрить в жизнь. Они помогут повысить количество ежедневной активности и выполнить хотя бы минимум в семь минут, - пишет врач.

Особенность испанского исследования в том, что участвовали люди, ведущие малоподвижный образ жизни, с хроническими заболеваниями. Ожирение, гипертония, диабет, артриты – неполный перечень проблем пациентов. Врачи, оказывающие первичную медицинскую помощь, вместе с таблетками прописывали и любую физическую активность. Хотя бы в малых дозах. Те, кто следовали этим предписаниям, ощутили волшебную силу физкультуры на себе.

Многие до этих предписаний вообще не занимались какой-либо физической активностью. Тем больше была их радость, когда даже недолгие пешие прогулки оказывали ощутимый эффект.

- Это исследование еще раз показало, что не обязательно упахиваться в тренажерном зале, бегать марафоны и ходить строго 10 тысяч шагов ежедневно. Но обязательно каждый день делать хоть что-то для своего здоровья. Хотя бы 7 минут ходьбы, - отмечает Зухра Павлова.

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