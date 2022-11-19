закрыть
19 ноября 2022, суббота, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники сбили российский квадрокоптер в Донецкой области

  • 19.11.2022, 20:14
  • 1,118
Украинские пограничники сбили российский квадрокоптер в Донецкой области

Для этого они использовали антидроновое ружье.

Украинским защитникам удалось обезвредить российский квадрокоптер в Донецкой области. Для этого использовали антидроновое ружье, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

- В составе сил обороны Украины на восточном фронте выполняют задачи пограничные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам, - говорится в сообщении.

Как отмечается, вооруженные антидроновыми ружьями пограничники прикрывают украинским военным от беспилотной авиации противника, прежде всего коптерного типа.

- Да, на днях с использованием антидронового комплекса удалось сбить квадрокоптер противника, - добавили в ГПСУ.

Заметив над позициями пролет коптера оккупантов оператору технологического ружья удалось заглушить сигналы и связь дрона. По БПЛА, потерявшему ориентацию в пространстве и повисшему в воздухе, открыли огонь из стрелкового оружия. Метким выстрелом вражеская «птица» была сбита.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников