Украинские пограничники сбили российский квадрокоптер в Донецкой области 19.11.2022, 20:14

1,118

Для этого они использовали антидроновое ружье.

Украинским защитникам удалось обезвредить российский квадрокоптер в Донецкой области. Для этого использовали антидроновое ружье, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

- В составе сил обороны Украины на восточном фронте выполняют задачи пограничные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам, - говорится в сообщении.

Как отмечается, вооруженные антидроновыми ружьями пограничники прикрывают украинским военным от беспилотной авиации противника, прежде всего коптерного типа.

- Да, на днях с использованием антидронового комплекса удалось сбить квадрокоптер противника, - добавили в ГПСУ.

Заметив над позициями пролет коптера оккупантов оператору технологического ружья удалось заглушить сигналы и связь дрона. По БПЛА, потерявшему ориентацию в пространстве и повисшему в воздухе, открыли огонь из стрелкового оружия. Метким выстрелом вражеская «птица» была сбита.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».