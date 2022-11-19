«На рынке поубавилось продавцов и покупателей»
- 19.11.2022, 20:21
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Что почем продают в регионах?
На Слуцком рынке по сравнению с прошлой неделей стало меньше продавцов. И заметно поубавилось покупателей, пишет kurjer.info. Томаты, бананы и то, что боится мороза, продаётся в павильонах. Цветную капусту и брокколи на прилавке бабушка накрыла тремя одеялами. Цены указаны по состоянию на 12 часов пятницы, 18 ноября.
Овощи
Капуста белокочанная – 0,60 — 0,8 рубля за 1 кг
Капуста пекинская – 3 рубля за 1 кг
Огурцы длинные — 4,50 рубля за 1 кг
Помидор – 5,50-6 рублей за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)
Картофель – 0,80 — 1,06 рубля за 1 кг
Морковь – 0,80 рубля за 1 кг
Свёкла – 0,82 — 1 рубля за 1 кг
Лук — 1,30 рубля за 1 кг
Тыква – 1,50 рубля за 1 кг
Лук — 1,30 рубля за 1 кг
Тыква – 1,50 рубля за 1 кг
Капуста цветная — 3 рубля за 1 кг
Капуста брокколи – 3 рубля за 1 кг
Чеснок – 10 рублей за 1 кг
Фрукты
Апельсин – 6,5 рубля за 1 кг
Банан — 5 рублей за 1 кг
Виноград «киш-миш» – 6,50 рубля за 1 кг
Виноград «молдова» – 5 рублей за 1 кг
Авокадо — 15 рублей за 1 кг
Груша — 2,5 рубля за 1 кг
Яблоки – 0,5 — 4 рубля за 1 кг
Сухофрукты – 5 рублей за 0,5 кг
Лимоны – 6,5 рубля за 1 кг
Хурма – 4,50 рубля за 1 кг
Хурма испанская – 8 рублей за 1 кг
Мандарины – 5,50 — 8,50 рублей за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)
Гранат — 6,50 рублей за 1 кг
Фейхоа — 10 рублей за 1 кг
Разное
Капуста бочковая – 5 рублей за 1 кг
Рулетики из квашеной капусты – 9 рублей за 1 кг
Свекла, морковка по-корейски – 7 рублей за 1 кг
Томаты моченые –5 рублей за 1 кг
Чеснок моченый – 20 рублей за 1 кг
Перец соленый — 15 рублей за 1 кг
Яйцо домашнее – 5 рублей за 1 десяток.