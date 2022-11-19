Украинские бойцы освободили еще несколько населенных пунктов Луганской области 19.11.2022, 20:31

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ВСУ все дальше гонят оккупантов на Луганщине.

Украинские бойцы освободили еще несколько населенных пунктов Луганской области и едва ли не каждому бою получают трофеи, передает ТСН.

Украинские десантники все дальше гонят врага на Луганщине, уже уничтожили несколько сотен российских солдат и сожгли мощную российскую дальнобойную артиллерийскую систему.

Сейчас задача-минимум — перерезать пути сообщения для оккупантов, которыми снабжают оружие и боеприпасы из России. Однако украинские десантники продолжает оттеснять врага с украинской земли.

Ни одно сражение наших десантников не обходится без трофеев. Среди них противотанковый комплекс «Корнет» российского производства, воевавший против украинских армейцев в Луганской области, но оказавшийся в руках вооруженных сил. Теперь будет стрелять в сторону россиян, потому что оставили к нему еще и ракеты, говорит боец Сергей, руководящий подразделением, специализирующимся на уничтожении техники врага.

На Луганщине его бойцы сожгли не одну броню оккупантов, но самая большая добыча в их охоте — самоходная артустановка россиян «МТСА-С» — одна из новинок ордынского войска, которой изрядно кичился на парадах Кремль.

Удачные атаки позволили украинским бойцам продвинуться еще ближе к дороге, по которой россияне подвозят боеприпасы и провизию на украинскую землю. Оборвать эту логистическую ветвь – задача минимум. «Двигаемся, чтобы обрезать их группировку. Снабжение идет по той трассе между Сватово и Кременной, также она выходит на РФ», — рассказывают бойцы.

Остановить движение украинских Вооруженных сил не могут, ни большое количество артиллерии врага, ни большая группа мобилизованных, уже массово на линии фронта. «За сутки мы уничтожили по перехвату более 200 человек. То есть одна машина заходит, эвакуирует своих людей, другая – подвозит новых людей, они занимают позицию. Дальше продолжают вести огонь», — рассказывают ребята.

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