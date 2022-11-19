«Нами хотят закрыть дефицит кадров» 3 19.11.2022, 20:40

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Cтуденты-платники высказались по поводу возможного распределения.

В Беларуси более 60% студентов учится на платном. Теперь их хотят тоже направлять отрабатывать два года по распределению.

«Радыё Свабода» спросило у студентов-платников, что они думают по поводу возможной перспективы распределения.

«Мне очень грустно, что такое может случиться. Я негативно к этому отношусь и считаю, что выпускник, который сам заплатил за образование, ничего государству не должен, и его никак не должно затронуть распределение», — говорит один из студентов БГУ.

Парень планирует доучиваться не в Беларуси, если введут обязательное распределение для платников.

«Если действительно такое случится и даже платников будут распределять, ничего не остается, как просто не доучиваться. Очень хочу доучиться за границей и, скорее всего, так и сделаю, если этот закон примут и если такая возможность не исчезнет в будущем».

Еще один студент БГУ считает, что таким образом власти хотят закрыть дефицит.

«Насчет принудительного распределения я считаю, что так власти пытаются убрать нехватку работников на государственных предприятиях. Я против этого. Я думаю, что никто, даже бюджетники, не хочет отрабатывать где-то в колхозе за 300 рублей».

Студент из Гродно рассказал, что специально шел на платное, чтобы потом не отрабатывать распределение.

«Моя позиция такая, что нельзя декларировать бесплатное образование, а потом говорить, что нужно отрабатывать. Конечно, отношусь плохо, потому что я и как минимум еще два человека из моей группы шли на платное, чтобы не отрабатывать. Обязательная отработка для платников — это просто еще одно доказательство того, что у государства проблемы с кадрами. Если это введут? Просто уеду».

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