ВСУ разгромили скопление сил армии РФ в Михайловке 19.11.2022, 20:54

Потери россиян составили более 30 человек ранеными и погибшими.

Россияне продолжают нести колоссальные потери в Украине. Стало известно, что ВСУ нанесли удар россиянам в населенном пункте Михайловка на временно оккупированной территории Запорожской области. Потери врага составили более 30 человек ранеными и погибшими. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что за сутки россияне нанесли 2 ракетных удара и совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали объекты гражданской инфраструктуры города Святогорск.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов врага с применением ударных БпЛА с территории Беларуси.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

- на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огурцово, Охримовка, Зарубинка, Чугуновка и Амбарно Харьковской области;

- на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;

- на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк

- на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

- на Новопавловском и Запорожском направлениях – по танкам и всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Времовка Донецкой области и Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка – Запорожской;

- на Криворожском и Херсонском направлениях – по танкам, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Красный Маяк, Качкаровка, Токаревка, Чернобаевка и Херсон.

Стало также известно, что в результате удара ВСУ по врагу 17 ноября вблизи Скадовского района Херсонской области было ликвидировано 60 россиян.

Также в течение дня подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов противника.

Между тем, в Луганске увеличивается количество оккупационных подразделений российских войск. В населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты размещаются в оставленных помещениях и принудительно выселяют гражданское население из домов в другие населенные пункты.

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