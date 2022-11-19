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Завтра в Беларуси ожидаются снег и гололедица

  • 19.11.2022, 20:59
Завтра в Беларуси ожидаются снег и гололедица

Подробный прогноз погоды на воскресенье.

20-21 ноября погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с юго-запада Европы, пишет pogoda.by.

Ожидается облачная  с прояснениями погода. 20 ноября местами по стране снег, слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица.  Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -6.. -13°С, при прояснениях до -15°С, максимальная днем -1.. -6°С.

21 ноября :ночью местами по стране кратковременный снег, днем по югу республики осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -2 ..-9°С, при прояснениях до -11°С, максимальная днем -4.. +2°С.

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