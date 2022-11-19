Пентагон: Итог войны в Украине будет решающим для этого столетия 19.11.2022, 21:04

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Ллойд Остин подчеркнул, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

Результат войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в 21-ом веке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время Международного форума безопасности в Галифаксе.

- Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии, - сказал он.

Также Остин утверждал, что НАТО является оборонным союзом и не стремится к конфронтации с Россией, не представляет угрозы.

- Но мы не будем вовлечены в войну. Мы будем поддерживать Украину, - заявил глава Пентагона.

Остин добавил, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжат укреплять коллективную оборону альянса.

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