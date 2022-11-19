Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 19.11.2022, 21:22

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Президент Украины подчеркнул, что готовит с командой значительные международные события.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основные вопросы – это фронт.

Об этом украинский президент сообщил в видеообращении 19 ноября.

- Обеспечение украинских военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке Украины. Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь украинским героям выдерживать российские атаки. Конечно, особое внимание уделили энергетике. Состав участников заседания Ставки традиционный. Главнокомандующий, командующие и все работающие ради нашей обороны, — сообщил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что сегодня, 19 ноября, состоялся чрезвычайно важный визит в Украину – визит нового премьер-министра Британии Риши Сунака.

- Очень содержательный визит. Все ключевые вопросы наших отношений успели обсудить. Будут новые результаты для обеих наших стран – это уже точно. Спасибо, Риши, господин премьер-министр, за готовность вместе с нами еще крепче защищать свободу. Есть и некоторые очень нужные решения – договорились о них сегодня, — сказал он.

Зеленский также сообщил, что, как всегда, сегодня получал доклады по восстановительным работам в энергетике. Он назвал самые проблемные регионы.

- По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше проблем с электричеством – Киев и область, Одесса и область, Харьков и область. Виннитчина, Тернопольщина, Черкассы, Чернигов и другие регионы – энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь, – сказал он.

Владимир Зеленский также сообщил, что в Херсоне сейчас восстанавливают транспортное сообщение.

- Есть первый поезд из Киева. Каждый день создаем новые возможности для людей, — добавил он.

Президент Украины подчеркнул, что готовит с командой значительные международные события – уже в ближайшее время.

- Все, что нужно для нашей защиты, обеспечим. Всех, кого можно привлечь к поддержке нашего государства, привлекаем. Спасибо всем, кто работает для Украины! Спасибо всем, кто воюет за Украину!, — резюмировал он.

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