Что происходит с ценами на аренду жилья в Беларуси? 19.11.2022, 21:27

Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры.

Tochka.by проанализировала объявления об аренде недвижимости на длительный срок и посуточно.

Цены на долгосрочную аренду последние полгода росли. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры – на 8,2%. В мае за них хотели в среднем около Br419, сейчас Br454,2.

Однокомнатные квартиры прибавили 6,2% и стоят порядка Br384, трехкомнатные – 5% (Br527), четырехкомнатные – лишь 3,3% (Br560).

Самая дорогая стоимость долгосрочной аренды, предсказуемо, в Минске и Минской области. А вот высокие цены на съемное жилье в Витебской области удивят многих.

Квартиры на сутки

Стоимость посуточной аренды квартир не так зависит от количества комнат, как от других факторов – расположения и качества ремонта. Это стоит учесть, если вы собираетесь сдавать жилье на короткий срок.

С мая цена аренды квартиры в сутки в среднем выросла на 7%. И продолжает подниматься несмотря на то, что туристический сезон уже, фактически, завершен.

Дороже всего арендовать квартиру на сутки в Минске. Следом идет Минская область, цены в которой драйвит близость столицы.

Следом предсказуемо расположились два главных туристических региона Беларуси – Гродненская и Брестская области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».