Путину некуда бежать 19.11.2022, 21:34

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У российского диктатора осталось только два варианта действий.

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко рассказал nv.ua, как Путин может закончить свою диктатуру в РФ.

«На самом деле некуда ему бежать. Разве что к Ким Чен Ину. <...> Разве что в [Северной Корее] он может найти себе какое-то убежище, но я не думаю, что это серьезно», — считает Огрызко.

На самом деле у российского диктатора и военного преступника, по мнению дипломата, осталось только два варианта действий:

«Первый — это тот, что он действительно сядет на скамью подсудимых и его сдадут, как в свое время Милошевича сдала Сербия, которая сказала, что она все же хочет быть страной, которая идет в сторону цивилизации, а не авторитаризма. Или он закончит очень плохо физически — его просто уберут».

Развитие событий, по словам Огрызко, зависит не от ситуации в Кремле, а на фронте:

«Когда украинские Вооруженные силы нанесут сокрушительный удар по российским оккупантам, когда этот позвоночник будет окончательно сломан, тогда в Кремле возникнет вопрос (у тех, кто сидит рядом с Путиным и тех, кто еще хочет как-то пожить): не стоит ли им обменять свою будущую и безоблачную жизнь на Путина или продолжать его поддерживать? Я думаю, что решение будет, безусловно, аналогичным тому, как было в отношении Милошевича: его просто сделают козлом отпущения, на него повесят все грехи, скажут, что это он лично принимал решение об этой войне. <...> Его судьба будет гаагской или, возможно, мариупольской, в зависимости от того, где будет заседать Международный специализированный трибунал».

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