Белорусские врачи назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета 19.11.2022, 21:45

С помощью питания можно в кратчайшие сроки активизировать резервные силы организма.

Продуктов, которые можно назвать настоящими защитниками иммунитета, огромное количество. Выбрать из них самые полезные - задача невыполнимая, поскольку одни продукты наиболее богаты витаминами, другие - микроэлементами, третьи - пищевыми волокнами, четвертые - фитонцидами, которые в холодный период тоже играют существенную роль в активизации защитных сил организма.

Заведующая 3-м терапевтическим отделением 16-й городской поликлиники Минска Ирина Горбарчук называет на сайте учреждения здравоохранения 12 веществ, которые имеют особо важное значение для укрепления иммунитета: четыре витамина (С, А, Е и В), три микроэлемента (цинк, селен и йод), а также пищевые волокна, фитонциды, белки, ненасыщенные жирные кислоты (Омега-3) и бифидо- и лактобактерии. Врач рекомендует как можно чаще включать в свой рацион питания продукты, которые их содержат - овощи, зелень, фрукты, ягоды, рыбу, яйца, крупы, орехи, молоко, кисломолочные продукты, квашеную капусту и другие.

Журналисты в свою очередь посмотрели, какая еда содержит наибольшее количество веществ из 12, названных минским врачом, и составили топ-7 продуктов, которые однозначно повысят иммунный статус человека.

1. Орехи. Это фаворит среди продуктов, повышающих иммунитет. Он содержит больше половины списка: витамины Е (особенно много его в миндале, фундуке, арахисе, фисташках), витамин В (во всех орехах), пищевые волокна, белки, цинк (кедровые и грецкие орехи, арахис), селен и Омега-3 (грецкие). Но излишне налегать на орехи врачи всё-таки не советуют - они очень калорийные, и можно навредить фигуре.

2. Яйца. В них есть витамины А и В, плюс белки и йод, а желтки яиц содержат витамин Е и цинк, который поддерживает защитные функции иммунной системы.

3. Морская рыба и морепродукты содержат 5 веществ из 12: белки, цинк, селен, йод и Омега-3). Важный микроэлемент в рыбе - селен, он играет ключевую роль в иммунной системе человека. Чем выше уровень селена в крови, тем сильнее иммунитет.

4. Овсяная крупа. Овсянка - чудодейственная еда. В ней есть витамины Е и В, пищевые волокна, белки, цинк.

5. Листовая зелень - шпинат, зеленый салат, руккола, ромен, пекинская капуста, корн, айсберг, зелень сельдерея. Зелень богата всеми четырьмя витаминами, важными для активизации защитных функций, плюс в ней есть йод, который участвует в образовании гормонов щитовидной железы, отвечающих за иммунную защиту.

6. Бобовые тоже нужно почаще включать в свой рацион питания. Это источник витаминов А, Е и В, пищевых волокон и белков. Последние необходимы для синтеза иммуноглобулинов, плюс они способствуют восстановлению пораженных бактериями и вирусами клеток.

7. Семена подсолнуха, как и орехи, - тоже очень полезный продукт, содержащий витамины Е и В, селен и пищевые волокна, которые активизируют иммунные клетки и нейтрализуют воспалительные процессы.

Еще ряд продуктов имеет по 3 из 12 особо полезных для иммунитета биологических веществ. В их числе - яблоки, помидоры, чеснок, печень, молоко, сыр, грибы и проростки пшеницы.

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